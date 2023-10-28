У «Жироны» 9 побед в 11 играх Ла Лиги. Команда вышла на 1-е место до класико и останется там, если «Реал» не выиграет

Теги Барселона Реал Мадрид Сельта Ла Лига Жирона Мичел Санчес Янхель Эррера Футбол

«Жирона» вышла на первое место в Ла Лиге до матча «Барса» – «Реал».

Команда тренера Мичела Санчеса дома обыграла «Сельту» (1:0) в 11-м туре чемпионата Испании. Победный гол на 91-й минуте забил хавбек Янхель Эррера.

У «Жироны» 9 побед, ничья и поражение в этом сезоне.

«Жирона» набрала 28 очков и единолично возглавила таблицу до матча прямых конкурентов.

Перед туром «Реал» (25 очков) опережал каталонцев по дополнительным показателям. «Барса» (24) отставала на 1 очко.

Только в случае победы «Реала» жиронцы опустятся на второе место. Ничья или победа «Барсы» оставят их на первом месте.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vincere
Вот бы здесь случилась сказка наподобие лестерской.
Нынешней Ла Лиге, обременённой клоунами в руководстве, это пойдёт на пользу.
+44
-4
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Новиков
Ответ Abdul Aziz
астанавитесь
Нет, пусть продолжают!
+33
-7
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
UFO Beats
Ответ Моё Моя
Кто следит за ними? Они играют по конспектам Моуриньо? Или у Санчеса своя философия?
какого Моуринью? Они доминируют на поле, а не автобус ставят. По конспектам Гвардиолы
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Первый каталонский возглавил таблицу.
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Abdul Aziz
астанавитесь
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grinch
классный гол соорудили!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nurbek Jarylkhanov
Здесь действительно сильная командная игра, учитывая что команда играет только в чемпионате, далеко пойдут. Это не те самые выскочки для первых туров. Молодцы!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xDe xDe
Ответ vincere
Вот бы здесь случилась сказка наподобие лестерской. Нынешней Ла Лиге, обременённой клоунами в руководстве, это пойдёт на пользу.
Как болельщик Мадрида, конечно, желаю успехов своему клубу. Но буду совершенно не против, если Реал хорошо выступит в ЛЧ и кубке, уступить Ла Лигу Жироне)
Это ведь реально бомба будет.
+11
-10
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Мичел просто красавец, отличную работу проделывает.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да Нет
мир следит за Жироной, как в свре время за Лестером!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tristan...
По чемпионскому графику идут
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Жироне необязательно побеждать Реал или Барсу.
Если в остальных матчах будут успешно выступать, то могут закрепиться в тройке.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onegin2007
Помню как про Рубин так же смеялись)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Inside 88 LW
Браво Жирона! Так держать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Саша Пушкин
Ответ Abdul Aziz
астанавитесь
Сальвадор Дали, яркий представитель сюрреализма, был родом как раз из Жироны. То, что мы можем наблюдать в исполнении этой скромной команды - как раз нечто невероятное в привычных нам декорация.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий