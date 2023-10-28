У «Жироны» 9 побед в 11 играх Ла Лиги. Команда вышла на 1-е место до класико и останется там, если «Реал» не выиграет

«Жирона» вышла на первое место в Ла Лиге до матча «Барса» – «Реал».

Команда тренера дома обыграла «Сельту» (1:0) в 11-м туре чемпионата . Победный гол на 91-й минуте забил хавбек .

У «Жироны» 9 побед, ничья и поражение в этом сезоне.

« » набрала 28 очков и единолично возглавила таблицу до матча прямых конкурентов.

Перед туром «Реал» (25 очков) опережал каталонцев по дополнительным показателям. «Барса» (24) отставала на 1 очко.

Только в случае победы « » жиронцы опустятся на второе место. Ничья или победа «Барсы» оставят их на первом месте.

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