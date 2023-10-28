У «Жироны» 9 побед в 11 играх Ла Лиги. Команда вышла на 1-е место до класико и останется там, если «Реал» не выиграет
«Жирона» вышла на первое место в Ла Лиге до матча «Барса» – «Реал».
Команда тренера Мичела Санчеса дома обыграла «Сельту» (1:0) в 11-м туре чемпионата Испании. Победный гол на 91-й минуте забил хавбек Янхель Эррера.
У «Жироны» 9 побед, ничья и поражение в этом сезоне.
«Жирона» набрала 28 очков и единолично возглавила таблицу до матча прямых конкурентов.
Перед туром «Реал» (25 очков) опережал каталонцев по дополнительным показателям. «Барса» (24) отставала на 1 очко.
Только в случае победы «Реала» жиронцы опустятся на второе место. Ничья или победа «Барсы» оставят их на первом месте.
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Нынешней Ла Лиге, обременённой клоунами в руководстве, это пойдёт на пользу.
Это ведь реально бомба будет.
Если в остальных матчах будут успешно выступать, то могут закрепиться в тройке.