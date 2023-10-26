Закрыто дело против главы ФИФА Инфантино о связи с генпрокурором Швейцарии: «Завистливые и коррумпированные люди пытались подорвать мою репутацию»

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Прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

В июле 2020 года в отношении главы Международной федерации футбола было возбуждено уголовное дело в Швейцарии.

Поводом для этого послужили связи Инфантино со швейцарским генеральным прокурором Михаэлем Лаубером. Суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, состоявшуюся в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Его команда в то время расследовала обвинения в коррупции, связанные с ФИФА. Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды. В 2016 году из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть Йозеф Блаттер.

Сегодня ФИФА сообщила, что «дело Лаубера» в отношении Инфантино закрыто.

«Официально: президент ФИФА Джанни Инфантино всегда действовал абсолютно корректно и законно в отношениях со швейцарскими прокурорами, расследовавшими деятельность «старой ФИФА»! Новая ФИФА сегодня представляет собой прозрачную, хорошо управляемую и надежную организацию, действующую в соответствии с самыми высокими этическими и управленческими стандартами.

ФИФА удовлетворена решением двух чрезвычайных федеральных прокуроров, Ханса Маурера и Ульриха Ведера, прекратить и окончательно закрыть разбирательство в отношении Джанни Инфантино по так называемому «делу Лаубера».

Результат этого расследования совершенно неудивителен. Удивляет только то, сколько времени потребовалось, чтобы прийти к такому очевидному выводу», – сказано в заявлении организации.

«Это безоговорочная и очевидная победа для меня, новой ФИФА и правосудия.

Теперь это очевидно, что обвинения против меня были всего лишь попытками слабых, завистливых и коррумпированных людей подорвать мою репутацию. Если у этих людей еще осталось хоть какое-то достоинство, им следует хотя бы проявить порядочность и извиниться за свои действия и причиненный ущерб.

Расследование со всей очевидностью – и это неудивительно – подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, защищая исключительно интересы ФИФА и футбола», – заявил Инфантино.

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32 комментария

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Фран
Кристальной честности человек. Как и большинство политиков, чиновников.
+43
0
+43
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Streetbor
Мафия бессмертна добавил Инфантина)
+24
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+24
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мать Зетмира
Ответ Фран
Кристальной честности человек. Как и большинство политиков, чиновников.
Сегодня он гей, афроамериканец, альфонс, корупционер, мафиози и просто шоколадный пончик.
+16
0
+16
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Люблю Марго Робби
Но я откупился, добавил Инфантино
+8
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elan_
"Да, я трижды тайно встречался с гендпрокурором Швейцарии, и мы никому об этом не рассказали, потому, что это мелочь, это другое" - добавил Инфантино и рассмеялся..
+6
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+6
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Cruel Snake
Против завистливого и коррумпированного человека закрыли дело 😔
+6
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Собиратель хаоса
Ответ Streetbor
Мафия бессмертна добавил Инфантина)
Организованная преступность гораздо лучше, чем неорганизованная - добавил прокурор.
+5
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Adrenaline Z
деньги 💰 все решили. дело закрыто.
+5
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SadlerRG
Вот видите, главное женщин не целовать
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as009595@icloud.com
Подорвать репутацию Инфантино невозможно)), она давно подмочена мягко говоря
+3
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Владимир Владимир
Поэтому свидетель по делу сидел в тюрьме в Катаре год, а не потому, что предоставил кучу данных и документов о коррупции со стороны владельцев ПСЖ?
+3
0
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Novak
"Обвинения - чушь, муть и компот", - добавил Инфантино.
+3
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SkSK
А ведь кто то всерьез верит, что коррупция только в России. А там закон и демократия... Политики и чиновники везде одинаковые, к сожалению...
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ApXuMaHqPuT
Джаник полностью чистой воды невиновный! Абсолютли ноу криминалити!😎
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Старый Сухи
Глава организащии, в которой крутятся миллиарды и от которой зависит место проведения турниров самой популярной игры в мире просто по определению не может быть честным. Один ЧМ зимой в Катаре чего стоит.
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Sergey Smolensky
Ответ SkSK
А ведь кто то всерьез верит, что коррупция только в России. А там закон и демократия... Политики и чиновники везде одинаковые, к сожалению...
Пффф, а каким образом демократия победит коррупцию?
Если уж в Сталинские времена, где можно было запросто уехать и пропасть, коррупция и "освоение бюджетом" цвела и пахла, то каким там законом её ещё можно победить в т.н называемых демократических обществах? Если уж людей расстрелы или каторга не пугала, то отсидка в тюрьме тем более не напугает
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Vepa U
давно я не читал такое, прям Нобелевский лауреат))))
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Эль Иберико
ахахаха
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Dizzod
это любовь, а не коррупция
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vals1702
мафия
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as009595@icloud.com
Ответ elan_
"Да, я трижды тайно встречался с гендпрокурором Швейцарии, и мы никому об этом не рассказали, потому, что это мелочь, это другое" - добавил Инфантино и рассмеялся..
Ну да, встречались, там сям, то се)
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Павел Сморщков
Ответ as009595@icloud.com
Подорвать репутацию Инфантино невозможно)), она давно подмочена мягко говоря
Сложно рвать то, что мокрое.
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as009595@icloud.com
Ответ Павел Сморщков
Сложно рвать то, что мокрое.
Жидкое и грязное))), всегда думал что Блаттер и Платини коррупционеры, но по сравнению с Инфантино и Чеферином, они были просто мелкими мошенниками,
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Павел Сморщков
Ответ as009595@icloud.com
Жидкое и грязное))), всегда думал что Блаттер и Платини коррупционеры, но по сравнению с Инфантино и Чеферином, они были просто мелкими мошенниками,
Так всегда... Оборачиваемся назад и думаем: "А оказывается, вот же как было счастливо. Без всего этого современного бреда, который всё прогрессирует и прогрессирует. И вчерашние "негодяи" по сравнению с нынешними - милые овечки".
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Павел Сморщков
"мы не коррумпировались, мы в попу трахались" - А, тогда другое дело, не тюрьма, а премия!
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