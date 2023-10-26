Закрыто дело против главы ФИФА Инфантино о связи с генпрокурором Швейцарии: «Завистливые и коррумпированные люди пытались подорвать мою репутацию»
Прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.
В июле 2020 года в отношении главы Международной федерации футбола было возбуждено уголовное дело в Швейцарии.
Поводом для этого послужили связи Инфантино со швейцарским генеральным прокурором Михаэлем Лаубером. Суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, состоявшуюся в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Его команда в то время расследовала обвинения в коррупции, связанные с ФИФА. Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды. В 2016 году из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть Йозеф Блаттер.
Сегодня ФИФА сообщила, что «дело Лаубера» в отношении Инфантино закрыто.
«Официально: президент ФИФА Джанни Инфантино всегда действовал абсолютно корректно и законно в отношениях со швейцарскими прокурорами, расследовавшими деятельность «старой ФИФА»! Новая ФИФА сегодня представляет собой прозрачную, хорошо управляемую и надежную организацию, действующую в соответствии с самыми высокими этическими и управленческими стандартами.
ФИФА удовлетворена решением двух чрезвычайных федеральных прокуроров, Ханса Маурера и Ульриха Ведера, прекратить и окончательно закрыть разбирательство в отношении Джанни Инфантино по так называемому «делу Лаубера».
Результат этого расследования совершенно неудивителен. Удивляет только то, сколько времени потребовалось, чтобы прийти к такому очевидному выводу», – сказано в заявлении организации.
«Это безоговорочная и очевидная победа для меня, новой ФИФА и правосудия.
Теперь это очевидно, что обвинения против меня были всего лишь попытками слабых, завистливых и коррумпированных людей подорвать мою репутацию. Если у этих людей еще осталось хоть какое-то достоинство, им следует хотя бы проявить порядочность и извиниться за свои действия и причиненный ущерб.
Расследование со всей очевидностью – и это неудивительно – подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, защищая исключительно интересы ФИФА и футбола», – заявил Инфантино.
Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!
Если уж в Сталинские времена, где можно было запросто уехать и пропасть, коррупция и "освоение бюджетом" цвела и пахла, то каким там законом её ещё можно победить в т.н называемых демократических обществах? Если уж людей расстрелы или каторга не пугала, то отсидка в тюрьме тем более не напугает