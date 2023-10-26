Закрыто дело против главы ФИФА Инфантино о связи с генпрокурором Швейцарии: «Завистливые и коррумпированные люди пытались подорвать мою репутацию»

Прокуратура Швейцарии закрыла дело в отношении президента ФИФА Джанни Инфантино.

В июле 2020 года в отношении главы Международной федерации футбола было возбуждено уголовное дело в Швейцарии.

Поводом для этого послужили связи Инфантино со швейцарским генеральным прокурором Михаэлем Лаубером. Суд пришел к выводу, что Лаубер скрыл встречу с Инфантино, состоявшуюся в 2017 году, и солгал своим наблюдателям. Его команда в то время расследовала обвинения в коррупции, связанные с ФИФА. Лаубер и Инфантино встречались как минимум трижды. В 2016 году из-за расследования пост главы ФИФА был вынужден покинуть Йозеф Блаттер.

Сегодня ФИФА сообщила, что «дело Лаубера» в отношении Инфантино закрыто.

«Официально: президент ФИФА Джанни Инфантино всегда действовал абсолютно корректно и законно в отношениях со швейцарскими прокурорами, расследовавшими деятельность «старой ФИФА»! Новая ФИФА сегодня представляет собой прозрачную, хорошо управляемую и надежную организацию, действующую в соответствии с самыми высокими этическими и управленческими стандартами.

ФИФА удовлетворена решением двух чрезвычайных федеральных прокуроров, Ханса Маурера и Ульриха Ведера, прекратить и окончательно закрыть разбирательство в отношении Джанни Инфантино по так называемому «делу Лаубера».

Результат этого расследования совершенно неудивителен. Удивляет только то, сколько времени потребовалось, чтобы прийти к такому очевидному выводу», – сказано в заявлении организации.

«Это безоговорочная и очевидная победа для меня, новой ФИФА и правосудия.

Теперь это очевидно, что обвинения против меня были всего лишь попытками слабых, завистливых и коррумпированных людей подорвать мою репутацию. Если у этих людей еще осталось хоть какое-то достоинство, им следует хотя бы проявить порядочность и извиниться за свои действия и причиненный ущерб.

Расследование со всей очевидностью – и это неудивительно – подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, защищая исключительно интересы ФИФА и футбола», – заявил Инфантино.

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