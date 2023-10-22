«Сампдория» выкупает у «Барселоны» Педролу за 3 млн евро и 50% при перепродаже. У «блауграны» есть опция обратного выкупа за 7 млн

Принадлежавший «Барселоне» Эстанис Педрола останется в «Сампдории».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб сегодня активировал пункт о выкупе полузащитника за 3 млн евро. Для этого потребовалось, чтобы арендованный футболист провел за команду 10 матчей.

Утверждается, что «блаугране» заплатят 3 млн евро, также у нее будет возможность получить 50% от суммы следующего трансфера игрока.

До 2025 года у каталонцев есть опция обратного выкупа хавбека за 7 млн евро.

За 9 игр во второй лиге Италии Педрола забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию