«Сампдория» выкупает у «Барселоны» Педролу за 3 млн евро и 50% при перепродаже. У «блауграны» есть опция обратного выкупа за 7 млн

Теги Сампдория Барселона Ла Лига возможные трансферы Д2 Италия деньги Эстанис Педрола Фабрицио Романо Футбол

Принадлежавший «Барселоне» Эстанис Педрола останется в «Сампдории».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что итальянский клуб сегодня активировал пункт о выкупе полузащитника за 3 млн евро. Для этого потребовалось, чтобы арендованный футболист провел за команду 10 матчей.

Утверждается, что «блаугране» заплатят 3 млн евро, также у нее будет возможность получить 50% от суммы следующего трансфера игрока.

До 2025 года у каталонцев есть опция обратного выкупа хавбека за 7 млн евро.

За 9 игр во второй лиге Италии Педрола забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Пепси пеналдувич
если заиграет заберут обратно или получат большую сумму за его уход. Сделка беспроигрышная, в составе Барсы места ему не найти, деньги лишними не будут, пути возвращения есть.
+12
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+12
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граф Якунин
Ответ Ramin Mamedov
20 лет, выпускник Барсы, в серии А за среднюю команду как полузащитник забил 3 мяча в 9 играх и Барса его продает за 3 млн - только клоуны в Барсе до сих пор когда продают игроков, живут ценами 2005 года.. всяких португальских ноунеймов за 40-50 млн продают..
Сампдория в серии Б играет. И у нее там 2 победы в 10 матчах, команда на 16 месте
+7
0
+7
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Правая рука Дзюбы
Ответ Ramin Mamedov
20 лет, выпускник Барсы, в серии А за среднюю команду как полузащитник забил 3 мяча в 9 играх и Барса его продает за 3 млн - только клоуны в Барсе до сих пор когда продают игроков, живут ценами 2005 года.. всяких португальских ноунеймов за 40-50 млн продают..
вот только 50 млн за педролу никто не заплатил бы, а если он будет очень хорош, то либо вернут, либо получат 50%, что в потенциале млн 20-30
+4
-1
+3
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savik-A.M.
Ответ Ramin Mamedov
20 лет, выпускник Барсы, в серии А за среднюю команду как полузащитник забил 3 мяча в 9 играх и Барса его продает за 3 млн - только клоуны в Барсе до сих пор когда продают игроков, живут ценами 2005 года.. всяких португальских ноунеймов за 40-50 млн продают..
что ты несёшь , Сампдория играет в серии Б , вторая лига
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0:4 на спотифай камп ноу
Человек 1991 тот еще Педрола. Имеется ввиду хороший футболист с такими же качествами 🧢
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