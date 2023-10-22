Где смотреть Галатасарай – Бавария, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 24 октября

Во вторник, 24 октября, сыграют Галатасарай и Бавария в 3 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Тюрк Телеком Стэдиум».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Галатасарай – Бавария

Начало матча запланировано на 19:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Галатасарай – Бавария