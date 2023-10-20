Синхронистка Колесниченко о зарплатах футболистов: «Более распиаренный вид спорта, прямо национальный. Мне не обидно»

Светлана Колесниченко объяснила, почему футболисты зарабатывают больше нее.

– Насколько справедливо, что футболисты в России получают в десятки раз большие деньги, не добиваясь особых успехов на международной арене, чем вы – многократные олимпийские чемпионы?

– В этом вопросе не могу никого осуждать. Футбол – массовый вид спорта с огромным количеством фанатов. Прямо национальный вид спорта.

К сожалению, синхронное плавание таким не является. Мне не обидно. Я в синхронное плавание пришла не ради денег. Люблю этот вид спорта, потому что нравится.

Но у меня нормальная зарплата, не жалуюсь. Да, у футболистов больше, потому что более распиаренный вид спорта. Ничего против этого не имею, – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, 16-кратная чемпионка мира и 11-кратная чемпионка Европы в синхронном плавании .

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