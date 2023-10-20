Семак о соперниках «Зенита»: «Почти все играют низко, от обороны и используют наши ошибки»

Сергей Семак посетовал на стиль соперников «Зенита».

«Зенит» занимает 3-е место в таблице Мир , отставая от лидирующего «Краснодара» на 7 очков. В воскресенье команда встретится с «Крыльями Советов», которые идут вторыми и опережают «Зенит» на один балл.

– Что, на ваш взгляд, изменилось в «Крыльях» в этом сезоне? Вроде бы глобально никого не купили, но и никого не продали, но при этом на лидирующих позициях идут, по сравнению с прошлым сезоном.

– Изменилось одно – результат. В прошлом году команда хорошо играла, создавала моменты, но по тем или иным причинам не хватало результата, попали в сложную ситуацию с точки зрения психологической борьбы за выживание. И в этом контексте, наверное, пришлось сложнее психологически прежде всего. Что касается игры, и в прошлом году мы с ними много играли, все матчи проходили достаточно сложно. И в этом году команда также играет, есть игроки опытные, иностранцы, вокруг которых строится уже команда. Плюс молодые игроки – наши, талантливые.

Команда, которая любит играть на контратаках, одна из лучших в том компоненте. А нам, естественно, нужно готовиться к тому, чтобы противодействовать их контратакам. Потому что большинство клубов – практически все – играют низко, от обороны и используют наши ошибки, шансы в быстрых атаках. Это такой момент, над которым нам и нужно работать, – сказал главный тренер « ».

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