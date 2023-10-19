Тренер Кении ответил Быстрову, назвавшему его сборную «дровами»: «Бывшие игроки говорят плохое, чтобы не забыли об их существовании»

Теги Владимир Быстров Сборная России по футболу сборная Кении Спорт-Экспресс Энгин Фырат Футбол

Тренер Кении ответил Владимиру Быстрову, который назвал игроков его команды дровами.

Ранее Быстров заявил: «Вы понимаете, что сборная Кении – это просто дрова? Просто дровища!»

«Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего.

Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении.

Плюс если Быстров говорит так о своей сборной, то мог бы, например, посмотреть на статистику. Пробег и рывки игроков сборной России оказались больше, чем в РПЛ. Это касается каждого игрока. Каждый из них пробежал на километр больше.

Почему? Они были мотивированы и хотели работать. Поэтому я всегда на стороне Карпина. Если любой из бывших игроков говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», – сказал Энгин Фырат.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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50 комментариев

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Дмитрий Максимов
Хоть кто-то поставил Володьку на место
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Андрей Нахушев
Довольно адекватный ответ
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lazna
База
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Люблю Марго Робби
Красиво умыл завсегдатая бара голубая устрица
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xQcoW
Умыл паспортника
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Дмитрий Иванов
Ответ Андрей Нахушев
Довольно адекватный ответ
Довольно? Тренер сделал анализ показателей игроков соперника постфактум (казалось бы, зачем ?),реально оценивает вещи, в курсе за игру в рпл. Самое адекватное на спортсе за день
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Eric_Cartman
Тренер Кении тренирует хорошие ответы
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Ппппп Ппппп
Раунд
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m1t9
тренер черных поленьев просто по фактам уничтожил балабола володьку, и всех прочих экспердов. володька вообще, лучше бы радимову помог чекушку открыть, вместо того чтобы чушь пороть ежедневно
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Фут.Боль
Ответ Олимпионик
Не ожидал от африканцев достойных умных ответов
Тренер турок.
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dimamak10
Когда он назвал Берга деревом тот также ответил
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Сергей Ефимов
Рррраунд!
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Фут.Боль
Зато Быстров быстро бегал.Из Зенита в Спартак и обратно. Даст фору кенийцам.
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Кашшай Чакырович
Быстров в одно время был очнь крутым футболистом ,помню матч Германия - Россия , как он возил свой фланг и я с Быстровом где то согласен, например смотришь товарняк Аргентины и они грызут газон , смотришь на наш товарняк и это унылое зрелище, но Быстрову стоит фильтровать базар ,особенно это касается зарубежных сборных ,которые соглашаются играть с нами ! Нужно уважительно относиться к сопернику !
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Саша Пушкин
Ответ lazna
База
Он в одном предложении описал все потуги Мостового и его бесконечные интервью.
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rooney0186@mail.ru
Ну ответ достойный
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За мать Россию!
Все верно,такие люди как Быстров (публичный человек ,в каком то "роде ")не должны выражаться так!Такие слова позорят Россию...это далеко его не красит! Обычный человек не тот который в проф. футболе , может так реагировать на такой футбол с нашей стороны (и то это не красит)
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ну как не крути, ведь всё равно дрова. Это просто на фоне нашей сборной они оказались чуть ли даже не топ(
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majestic1980
А как дрова не-дровам тогда 2 гола забили и ещё кучу моментов не реализовали? Может всё-таки игра была равна, Володька?
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mantis123
шах и мат Володька
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AurelioDeLaurentis
интеллигентно поставил на место володьку, так ему и надо
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Beriya
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as009595@icloud.com
Ну тренер сборной Кении комментарии Царя еще не слышал наверное?? Там для такого четкого ответа нужен более глубокий анализ)
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ApXuMaHqPuT
Кенийский тренер тоже заметил, что понтов у быстрика как у обладателя ЗМ, не меньше😀
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