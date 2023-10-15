«ПСЖ» летом получил от «МЮ» и «Лейпцига» крупные предложения по Симонсу. В случае продажи пришлось бы отдать деньги ПСВ

«Манчестер Юнайтед» летом пытался купить Хави Симонса.

По данным журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» получил крупные предложения от манкунианцев и « », но не принял их. Это связано с тем, что деньги пришлось бы перечислить – таковы условия соглашения с нидерландцами, за которых выступал в сезоне-2022/23.

Пункт о выплате компенсации в случае перепродажи футболиста был действителен до определенной даты.

« » принял решение отправить Симонса в «Лейпциг» на правах аренды. За 7 игр в Бундеслиге 20-летний полузащитник забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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