«ПСЖ» летом получил от «МЮ» и «Лейпцига» крупные предложения по Симонсу. В случае продажи пришлось бы отдать деньги ПСВ

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция РБ Лейпциг деньги Хави Симонс Футбол

«Манчестер Юнайтед» летом пытался купить Хави Симонса.

По данным журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» получил крупные предложения от манкунианцев и «Лейпцига», но не принял их. Это связано с тем, что деньги пришлось бы перечислить ПСВ – таковы условия соглашения с нидерландцами, за которых Симонс выступал в сезоне-2022/23.

Пункт о выплате компенсации в случае перепродажи футболиста был действителен до определенной даты.

«ПСЖ» принял решение отправить Симонса в «Лейпциг» на правах аренды. За 7 игр в Бундеслиге 20-летний полузащитник забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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S. A.
Я так и не понял, зачем он вернулся в ПСЖ. Разве что проведёт хороший сезон в Лейпциге, и его подороже продадут. Не верю, что у него получится добиться успеха в таком клубе
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rigobersong
Ответ S. A.
Я так и не понял, зачем он вернулся в ПСЖ. Разве что проведёт хороший сезон в Лейпциге, и его подороже продадут. Не верю, что у него получится добиться успеха в таком клубе
Там был пункт обратного выкупа у ПСЖ, он провел классный сезон и ПСЖ его за копейки назад выкупил:)
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Чёрный тюльпан
Ответ S. A.
Я так и не понял, зачем он вернулся в ПСЖ. Разве что проведёт хороший сезон в Лейпциге, и его подороже продадут. Не верю, что у него получится добиться успеха в таком клубе
Да они его и сольют летом, в Париже для него банально места на поле нет, а сам Симонс не будет на лавке сидеть, ему играть и дальше развиваться нужно, поэтому Париж либо наварится на его перепродаже, забрав у Эйндховена за копейки, либо в аренды будет пулять до лучших времён (буквально до следующего тренера, с приходом которого может начаться очередной новый цикл со сменой вектора развития).
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