«ПСЖ» летом получил от «МЮ» и «Лейпцига» крупные предложения по Симонсу. В случае продажи пришлось бы отдать деньги ПСВ
«Манчестер Юнайтед» летом пытался купить Хави Симонса.
По данным журналиста Лоика Танзи, «ПСЖ» получил крупные предложения от манкунианцев и «Лейпцига», но не принял их. Это связано с тем, что деньги пришлось бы перечислить ПСВ – таковы условия соглашения с нидерландцами, за которых Симонс выступал в сезоне-2022/23.
Пункт о выплате компенсации в случае перепродажи футболиста был действителен до определенной даты.
«ПСЖ» принял решение отправить Симонса в «Лейпциг» на правах аренды. За 7 игр в Бундеслиге 20-летний полузащитник забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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