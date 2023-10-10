Лапочкин о том, что судьи перестали встречаться с клубами РПЛ: «Непонятно почему. Команды играют по правилам, которых не понимают»

Сергей Лапочкин поддержал критику главы Мир РПЛ Александра Алаева в адрес ЭСК РФС.

– Действительно все так плохо?

– Александр Александрович очень опытный чиновник, он все видит, сам играл в футбол, все понимает. Это уже накипело. Понятно, что решение экспертной комиссии удивляют многих весь этот сезон. Точка кипения достигнута. Конечно же, я его понимаю.

– Нет ощущения, что судейских скандалов в этом сезоне стало поменьше?

– Судейских скандалов стало меньше, потому что прошлый сезон было дно, которое пробили. Ниже уже падать некуда. Естественно, что бы ни происходило в этом году, все равно будет лучше, чем в прошлом.

С этой точки зрения скандалов стало меньше. Какие-то улучшения есть, мы видим, что кто-то похудел, кто-то двигаться стал больше, чуть быстрее ВАР стал работать.

Но именно экспертные решения иногда вызывают удивление. На ум сразу приходит, когда Роша схватил за шею Ерохина. Эксперты считают, что это не агрессивное поведение, а неспортивное.

Момент с рукой в матче «Ростова» и «Урала», эпизод в матче ЦСКА – это вызывает странные чувства. Поэтому я понимаю, о чем говорит Александр Александрович, и в каком-то смысле разделяю его мнение.

– Если бы больше общались с командами, объясняли свои решения, могло ли это повлиять на улучшение взаимопонимания?

– Всю жизнь было так, что до сезона команды приезжали и им объясняли «генеральную линию партии». Как будут судить, за что дается красная, за что дается желтая. В этом году этого не было. Первый раз. Это какое-то ноу-хау, непонятно почему.

Команды играют по правилам, которых они не понимают, но при этом два раза встречались с журналистами «Матч ТВ». Это тоже абсолютно нормальная практика. Это необходимо, это нужно.

Но почему с журналистами встречаются, а с командами, которые играют, нет? Как тренерам строить тактику в зависимости от допуска единоборств? Как объяснять футболистам в штрафной, как можно играть, как нельзя, почему могут быть назначены или не назначены пенальти? – сказал экс-арбитр ФИФА.

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