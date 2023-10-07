Крис Башем получил открытый перелом ноги в матче «Шеффилд Юнайтед» с «Фулхэмом».

35-летний футболист оступился, пытаясь сделать навес в середине первого тайма матча 8-го тура . Он получил травму левого голеностопа без какого-либо контакта со стороны игроков лондонского клуба.

Защитнику оказывали помощь на протяжении примерно 10 минут. Покидая поле на носилках, он поднял вверх большой палец.

был сразу направлен в больницу на автомобиле скорой помощи.

Англичанин выступает за « » с сезона-2014/15. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Изображение: t.me/pervsport

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