35-летний защитник «Шеффилда» Башем получил открытый перелом, оступившись в игре с «Фулхэмом»
Крис Башем получил открытый перелом ноги в матче «Шеффилд Юнайтед» с «Фулхэмом».
35-летний футболист оступился, пытаясь сделать навес в середине первого тайма матча 8-го тура АПЛ. Он получил травму левого голеностопа без какого-либо контакта со стороны игроков лондонского клуба.
Защитнику оказывали помощь на протяжении примерно 10 минут. Покидая поле на носилках, он поднял вверх большой палец.
Башем был сразу направлен в больницу на автомобиле скорой помощи.
Англичанин выступает за «Шеффилд» с сезона-2014/15. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Изображение: t.me/pervsport
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