35-летний защитник «Шеффилда» Башем получил открытый перелом, оступившись в игре с «Фулхэмом»

Теги Шеффилд Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия травмы Крис Башем Здоровье Футбол

Крис Башем получил открытый перелом ноги в матче «Шеффилд Юнайтед» с «Фулхэмом».

35-летний футболист оступился, пытаясь сделать навес в середине первого тайма матча 8-го тура АПЛ. Он получил травму левого голеностопа без какого-либо контакта со стороны игроков лондонского клуба.

Защитнику оказывали помощь на протяжении примерно 10 минут. Покидая поле на носилках, он поднял вверх большой палец.

Башем был сразу направлен в больницу на автомобиле скорой помощи.

Англичанин выступает за «Шеффилд» с сезона-2014/15. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Предупреждение: фотография может носить шокирующий характер.

 

 

 

 

 

Изображение: t.me/pervsport

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11 комментариев

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Глиномес
Жесть
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Игнор Игнорыч
Ужас. Страшно.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Кошмар просто . 35 лет ,уже пофиг на карьеру. Главное чтобы в жизни все норм было и смог восстановиться после такого...
+6
0
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Ice Vorya
Кажется, сегодня в 35 он и завершил карьеру. Самое страшное, что это даже не после стыка, а человек просто оступился! Вот так вот живешь себе спокойно, играешь с детства в футбол, вступаешь в единоборства, а в итоге получаешь жуткие травмы во время обычного бега
+5
-1
+4
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Bring Me The Horizon
Капец
Какая жесть
Смотреть страшно
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Lenin 073
конец карьере. 35 лет
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Правдоруб Денисов
Здоровья!
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BET3P
Ой, ё ёёёй(((
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