Рахимов о 0:2 от «Урала»: «Неправильно говорить, что «Рубин» жертвует Кубком. Многие планово получили шанс сыграть»

Теги Рубин Рашид Рахимов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Урал Футбол

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Урала» (0:2) в Фонбет Кубке России.

– Верно ли утверждение, что “Рубин» может пожертвовать Кубком и сосредоточиться на чемпионате?

– Мы менее трех суток назад играли, поэтому прекрасно понимали, что многие футболисты получат шанс сыграть. Это было планово. Каждый из них имеет шанс доказывать свою состоятельность. У нас не 11 человек в команде, и та группа, которая играла два с половиной дня назад, еще не на сто процентов готова, поэтому рисковать мы не хотели.

Была бы возможность привезти других игроков, мы бы привезли, но они еще не восстановились. Были определенные проблемы у нескольких игроков, но говорить о том, что мы жертвуем, неправильно. Все равно нужно выходить и доказывать свою состоятельность, свои притязания на игру в основном составе. Все, кто сегодня вышел, это прекрасно понимают. Сегодня по самоотдаче и желанию претензий нет.

– Как прокомментируете пропущенные мячи? Не слишком статично защищалась ваша команда?

– Слишком плохо реагировала. Длинная подача, проигрываем верховую борьбу, мяч отскакивает, и мы не контролируем игрока, который добивает.

Второй мяч – тем более: при всем уважении к защитнику “Урала» я бы не сказал, что он силен один в один. Когда Бевеев обыгрывал на фланге нашего игрока. И дальше можно было выбивать мяч, но мы не сделали этого. Эпизоды мы не доиграли, – сказал главный тренер «Рубина».

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3 комментария

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Очки Дани Алвеса
И что, сыграли, что ли? Планово отмучились. Как игроки без практики сделают хоть что-то, если у них игры раз в месяц? Да и против основы Урала.
Зачем лукавить? Сливаете кубок и сливаете. Вопрос - зачем сливаете? Играли бы боевой основой, дошли бы до стадий, порадовали бы болельщиков без FunID. В чемпионате все равно будем между 12 и 16 местом.
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Скарлетт Йоханссон
"Была бы возможность привезти других игроков, мы бы привезли..."

Вот это поддержка!
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Опа, Митяй
Вот интересно, этот товарищ видит, что его игроки от мяча прячутся? Никто не знает, что делать и все хотят чтоб мяч отдали кому-нибудь другому
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