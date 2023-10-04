Рахимов о 0:2 от «Урала»: «Неправильно говорить, что «Рубин» жертвует Кубком. Многие планово получили шанс сыграть»

Рашид Рахимов оценил поражение «Рубина» от «Урала» (0:2) в Фонбет Кубке России.

– Верно ли утверждение, что “Рубин» может пожертвовать Кубком и сосредоточиться на чемпионате?

– Мы менее трех суток назад играли, поэтому прекрасно понимали, что многие футболисты получат шанс сыграть. Это было планово. Каждый из них имеет шанс доказывать свою состоятельность. У нас не 11 человек в команде, и та группа, которая играла два с половиной дня назад, еще не на сто процентов готова, поэтому рисковать мы не хотели.

Была бы возможность привезти других игроков, мы бы привезли, но они еще не восстановились. Были определенные проблемы у нескольких игроков, но говорить о том, что мы жертвуем, неправильно. Все равно нужно выходить и доказывать свою состоятельность, свои притязания на игру в основном составе. Все, кто сегодня вышел, это прекрасно понимают. Сегодня по самоотдаче и желанию претензий нет.

– Как прокомментируете пропущенные мячи? Не слишком статично защищалась ваша команда?

– Слишком плохо реагировала. Длинная подача, проигрываем верховую борьбу, мяч отскакивает, и мы не контролируем игрока, который добивает.

Второй мяч – тем более: при всем уважении к защитнику “ » я бы не сказал, что он силен один в один. Когда Бевеев обыгрывал на фланге нашего игрока. И дальше можно было выбивать мяч, но мы не сделали этого. Эпизоды мы не доиграли, – сказал главный тренер « ».

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