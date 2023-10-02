За насмешку над умершим от рака 6-летним болельщиком «Сандерленда» арестовали двух фанатов «Шеффилд Уэнсдей». Одному из них могут запретить ходить на футбол
Фаната в Англии арестовали за насмешку над умершим от рака мальчиком.
Инцидент произошел в субботу во время матча Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» – «Сандерленд» (0:3). По ходу игры два болельщика хозяев насмехались над Брэдли Лоуэри – болевшим за «Сандерленд» мальчиком, который в 2017-м скончался в возрасте 6 лет после продолжительной борьбы с нейробластомой – раком симпатической нервной системы. Один из фанатов показал на телефоне увеличенную фотографию Брэдли в форме «Сандерленда», пока другой смеялся над этим.
Обоих мужчин арестовали. 31-летнему Дейлу Хоутону, показывавшему фотографию, предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, он предстанет перед судом сегодня. Ему грозит запрет на посещение футбольных матчей.
Другого болельщика после ареста отпустили под залог на время проведения расследования.
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Человек может быть мудаком. Если он совершил преступление - есть уголовный кодекс. А вот эти моральные суды пионерские полная фигня.
Ну два придурка. Вопросов нет.
Но при чем тут вообще полиция? Зачем вообще какие то меры? Не нужно пытаться сделать общество стерильным, это делает его только злее и мстительнее.