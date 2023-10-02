За насмешку над умершим от рака 6-летним болельщиком «Сандерленда» арестовали двух фанатов «Шеффилд Уэнсдей». Одному из них могут запретить ходить на футбол

Теги премьер-лига Англия происшествия болельщики Сандерленд Шеффилд Уэнсдей чемпионшип Футбол

Фаната в Англии арестовали за насмешку над умершим от рака мальчиком.

Инцидент произошел в субботу во время матча Чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» – «Сандерленд» (0:3). По ходу игры два болельщика хозяев насмехались над Брэдли Лоуэри – болевшим за «Сандерленд» мальчиком, который в 2017-м скончался в возрасте 6 лет после продолжительной борьбы с нейробластомой – раком симпатической нервной системы. Один из фанатов показал на телефоне увеличенную фотографию Брэдли в форме «Сандерленда», пока другой смеялся над этим.

Обоих мужчин арестовали. 31-летнему Дейлу Хоутону, показывавшему фотографию, предъявлено обвинение в нарушении общественного порядка, он предстанет перед судом сегодня. Ему грозит запрет на посещение футбольных матчей.

Другого болельщика после ареста отпустили под залог на время проведения расследования.

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18 комментариев

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FilinMD
Ответ Momos
Не совсем понимаю? Камеры выхватили, как на трибуне один болельщик показал другом фото на телефоне, а второй при этом смеялся? Ну, так он мог смеяться над совсем другим. Или даже если предположить, что двум дегенератам захотелось посмеяться над чужим горем, то делали это между собой, т.е. в частной беседе.
У нас уже 1984 Оруэлла вовсю давно, какие частные беседы)
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Yusif Huseyinov
Свиньи
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Станислав Иващенко
Бред
Человек может быть мудаком. Если он совершил преступление - есть уголовный кодекс. А вот эти моральные суды пионерские полная фигня.
+12
-6
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Momos
Не совсем понимаю? Камеры выхватили, как на трибуне один болельщик показал другом фото на телефоне, а второй при этом смеялся? Ну, так он мог смеяться над совсем другим. Или даже если предположить, что двум дегенератам захотелось посмеяться над чужим горем, то делали это между собой, т.е. в частной беседе.
+12
-7
+5
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justbored
Морально дефективные, конечно, но за фотку на телефоне и смешочки? Агрессивная сентиментальность добродетельного большинства принимает всё более причудливые формы.
+6
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Evgeny Trifonov
ну бриты всегда были отмороженные. но с чего тут уголовка или даже административка? ну показал фото, ну посмеялись. Где состав преступления?
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d_kdc
Ну и?
Ну два придурка. Вопросов нет.
Но при чем тут вообще полиция? Зачем вообще какие то меры? Не нужно пытаться сделать общество стерильным, это делает его только злее и мстительнее.
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madriden
Больные люди
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TheFrosty
Культурная Европка. Узнаю уровень.
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Моё Моя
Некоторых местных юзеров можно пожизненно закрывать за их комментарии.
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Hi Hi
Эм, я со своим другом тоже могу восхвалять фашизм и угарать над чернокожими, но это ведь сугубо наш диалог
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Royal Watcher
Чем больше читаю новости на спортсе, тем больше ощущение что не так у нас все и плохо… То рубиалес со своими засосами в Испании, то расизм Валенсии к Вини, то вар скандалы такие как Ливер - Тотем, то вот такие 🤡, то скандалы с взятками Барселоны, то бездумные вливания миллиардов от Боули, у нас так довольно-таки неплохо…
Африканский Винни Пух?
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