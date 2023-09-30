Хавертц забил первый гол за «Арсенал» – «Борнмуту» с пенальти. Это 10-й матч купленного за 60+5 млн фунтов хавбека

Теги премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Кай Хавертц Футбол

Кай Хавертц забил дебютный гол за «Арсенал».

«Канониры» играют с «Борнмутом» в 7-м туре АПЛ (3:0, второй тайм). Хавертц вышел в стартовом составе своей команды и реализовал пенальти на 53-й минуте.

Немецкий полузащитник забил первый гол в составе «Арсенала» – в 10-м матче. Он перешел из «Челси» этим летом за 60+5 млн фунтов. 

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Шутки шутками, а это отличный поступок от команды - дать пробить пенальти, даже при счете 2:0.
Он определенно должен помочь Каю стать немного увереннее.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jazzzz
Пусть пенальти бьет - хоть какая-то польза будет)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Отец Абду
В одном матче забил столько же голов, сколько Челси весь месяц:)
Очевидно, это как-то оправдывает 70 миллионов за него)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
В одном матче забил столько же голов, сколько Челси весь месяц:)
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ML26
Ответ Mykytka
Шутки шутками, а это отличный поступок от команды - дать пробить пенальти, даже при счете 2:0. Он определенно должен помочь Каю стать немного увереннее.
Личное решение капитана
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Podkorytov
ну хоть с пенальти что-то смог
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий