Хавертц забил первый гол за «Арсенал» – «Борнмуту» с пенальти. Это 10-й матч купленного за 60+5 млн фунтов хавбека

Кай Хавертц забил дебютный гол за «Арсенал».

«Канониры» играют с « » в 7-м туре (3:0, второй тайм). Хавертц вышел в стартовом составе своей команды и реализовал пенальти на 53-й минуте.

Немецкий полузащитник забил первый гол в составе « » – в 10-м матче. Он перешел из «Челси» этим летом за 60+5 млн фунтов.

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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