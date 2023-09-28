В чемпионат Саудовской Аравии хотят позвать топ-судей из АПЛ и других лиг Европы. Там опасаются, что местные арбитры не справятся с давлением

Саудовская Аравия хочет пригласить топ-арбитров в местный чемпионат.

По информации The Times, представители лиги связались с арбитрами из АПЛ и других лиг Европы, чтобы предложить им работать в Саудовской Аравии на постоянной основе. Отмечается, что обращались в том числе к рефери, работавшим на .

Саудовцы заинтересованы в приглашении топ-судей на фоне опасений, что местные арбитры не смогут справиться с повысившимся давлением из-за приезда звездных футболистов.

Судьи в получают от 120 тысяч до 300 тысяч фунтов в год, но ожидается, что в саудовской лиге арбитрам будут платить больше.

Легионеры в Саудовской Аравии по странам. 49 разных, тьма бразильцев

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS