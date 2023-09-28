В чемпионат Саудовской Аравии хотят позвать топ-судей из АПЛ и других лиг Европы. Там опасаются, что местные арбитры не справятся с давлением

Теги премьер-лига Англия судьи высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2022 Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда Футбол

Саудовская Аравия хочет пригласить топ-арбитров в местный чемпионат.

По информации The Times, представители лиги связались с арбитрами из АПЛ и других лиг Европы, чтобы предложить им работать в Саудовской Аравии на постоянной основе. Отмечается, что обращались в том числе к рефери, работавшим на ЧМ-2022.

Саудовцы заинтересованы в приглашении топ-судей на фоне опасений, что местные арбитры не смогут справиться с повысившимся давлением из-за приезда звездных футболистов.

Судьи в АПЛ получают от 120 тысяч до 300 тысяч фунтов в год, но ожидается, что в саудовской лиге арбитрам будут платить больше. 

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6 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Арабы будут очень удивлены когда увидят уровень АПЛ судей
+4
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Grime Font
бедолаг из АПЛ давно уже пора отправить куда-нибудь. и вместо них нанять профпригодных тюрпенов и карасёвых
+3
0
+3
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avcgloronalduMU
так они это уже делают, но для суперлиги нужны топ рефери постоянно и в каждом матче
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Дмитрий Осипов
ахахах, судей из АПЛ? ахахаха
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Zed_patriot
Кашшай? 😂😂
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