«Милан» завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро – это рекорд клуба

Теги Милан серия А Италия бизнес рекорды деньги Футбол

«Милан» впервые за 17 лет вышел в прибыль по итогам финансового года.

27 сентября состоялось заседание совета директоров «россонери» по итогам финансового года, который по срокам совпадает с футбольным сезоном-2022/23.

По итогам заседания была зафиксирована прибыль в размере 6 млн евро. В прошлом финансовом году у «Милана» были убытки в размере 66,5 млн евро.

«Милан» закрыл баланс с прибылью впервые с 2006 года, когда этот показатель составил почти 2,5 млн евро.

Кроме того, доходы клуба в завершившемся финансовом году превысили 400 млн евро (297 млн в прошлом периоде). Это рекорд «Милана».

В прошлом сезоне «Милан» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял 4-е место в Серии А.

Убытки «Интера» сократились с 245,6 млн до 80 млн евро за два года

«Милан» планирует построить стадион на 70 тысяч мест. Предложение о развитии зоны представлено горсовету Сан-Донато-Миланезе – это «первый формальный шаг»

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

43 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cristiano Ronaldo
Это и была главная цель американских владельцев, по этой причине у нас в прошлом сезоне не было скамейки. Им то хорошо, а нам болельщикам больно видеть, как топ клуб превращают в Порту и Аякс, хочется большего.
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Cristiano Ronaldo
Это и была главная цель американских владельцев, по этой причине у нас в прошлом сезоне не было скамейки. Им то хорошо, а нам болельщикам больно видеть, как топ клуб превращают в Порту и Аякс, хочется большего.
Дело не в американцах, просто дошли до 1/2 финала и была высокая посещаемость после скудетто и всех ковидных ограничений. В сезоне 21/22 ходило в среднем 44 тысячи на Милан, а в следующем году уже 71800. Это и ответ почему прибыль стала появляться
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
as009595@icloud.com
Эта отличная новость, надеюсь выйдут в плей офф лч и тогда неплохо заработают
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэйлор Мун
капец, местные профаны и глорики еще и недовольны. пишут про какой то Аякс и Порту )))

на секунду напомню, что у Милана до сих пор нет своего стадиона, ФФП душит клубы, а эти недалекие все времена Берлускони вспоминают, когда старик мог в любой день привезти в клуб Ван Бастена, Кошту, Несту и тд и тп.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
В убыточной Италии закончить год с прибылью ещё и с трансферами на вход это гениально
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Giorgi Gio
Нужен собственный стадион, чтобы не отставать сильно, финансово от английскими командами
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitto
Ответ Cristiano Ronaldo
Это и была главная цель американских владельцев, по этой причине у нас в прошлом сезоне не было скамейки. Им то хорошо, а нам болельщикам больно видеть, как топ клуб превращают в Порту и Аякс, хочется большего.
Порту и Аякс играют в более слабых чемпионатах.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Блуждающий странник
Ответ Газонокосильщик Хави
Толку? У новых владельцев другой подход. Правильно тут написали про порту или аякс. Они решили брать игроков на перспективу и как стрельнет - продавать. Так что при данной стратегии толку от прибыли ноль
Так казалось изначально, но американцы неплохо поработали на трансферах летом, а продали только одного Тонали. Время покажет, но у них грамотная стратегия. Проект стадиона обсуждают нового с городом. У Аякса и Порту изначально цель это заработок на игроках, у Милана такой цели не будет. Могут в теории продавать лидеров, но не всех как это делал Аякс
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
quasififa
Получается не только в России клубы дотационные
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
denimo21
Ответ Газонокосильщик Хави
Толку? У новых владельцев другой подход. Правильно тут написали про порту или аякс. Они решили брать игроков на перспективу и как стрельнет - продавать. Так что при данной стратегии толку от прибыли ноль
Ну тогда бы они продали свой главный актив - Леау.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
savik-A.M.
Ответ OldRedWhite
КНДР ещё и Беларусь ! Во всех нормальных странах , короче !
в Беларуси бюджеты копеечные и зарплаты игроков чуть более строителя
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Мальвинский
Ответ OldRedWhite
КНДР ещё и Беларусь ! Во всех нормальных странах , короче !
ахаха
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darren&K
Ответ Cristiano Ronaldo
Это и была главная цель американских владельцев, по этой причине у нас в прошлом сезоне не было скамейки. Им то хорошо, а нам болельщикам больно видеть, как топ клуб превращают в Порту и Аякс, хочется большего.
Какой еще Порту Аякс ну хватит уже. Не будет никогда Милан таким. Просто после долгих лет кризиса нужно много работать, и приводить все в порядок. Стадион свой нужен, и Италия почти точно примет ЕВРО 32 так что это вопрос времени. Чтоб Милан тратил больше нужно и зарабатывать больше. Времена Берла это история, никто не будет сейчас опять лезть в долги и работать в убыток. Порту Аякс играют в слабых чемпах и продажи.их единственный путь быть на плаву. Серия А хоть и уступает АПЛ, но все же входит в топ Европы. И супермаркеты в Серии А не прокатит, сразу на дне окажется команда.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Darren&K
Ответ Блуждающий странник
Дело не в американцах, просто дошли до 1/2 финала и была высокая посещаемость после скудетто и всех ковидных ограничений. В сезоне 21/22 ходило в среднем 44 тысячи на Милан, а в следующем году уже 71800. Это и ответ почему прибыль стала появляться
Че ты несешь именно они амеры приложили.руку. Домашние матчи? Ой да блин там доходы низкие, стадион не клуба а города. Согласен что иза ЛЧ прилетело тоже прилично, но прежде всего это работа руководства, привлечение спонсоров маркетинг и тд.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
f0rmoceft
Наконец Милан и в топы вернулся, и финансовую составляющую подтянул👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AnMe
Хорошая новость, рад за клуб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whereissuso
Ответ Cristiano Ronaldo
Это и была главная цель американских владельцев, по этой причине у нас в прошлом сезоне не было скамейки. Им то хорошо, а нам болельщикам больно видеть, как топ клуб превращают в Порту и Аякс, хочется большего.
Вы по инерции до сих пор про порту и аякс скулить продолжаете? Все уже, лето прошло, потери Мальдини и Тоналли клуб не заметил.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vitto
Ответ Direct free kick
Особенно "оякс" (после Луи это не топ клуб)
Легендарный, но да уже не топ-клуб, как раз из-за слабого чемпионата и высоких налогов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэйлор Мун
Ответ Cristiano Ronaldo
Это и была главная цель американских владельцев, по этой причине у нас в прошлом сезоне не было скамейки. Им то хорошо, а нам болельщикам больно видеть, как топ клуб превращают в Порту и Аякс, хочется большего.
Так и болей за Реал. Болельщик Милана с именем Криштиану Роналду который любит МЮ и Реал.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
whereissuso
Ответ Сэйлор Мун
Мальдони легенда, Мальдони ди Милан ))) После ухода Мальдони клуб умрет, Серия Б, все пропало ))) Тонали должен был быть вечный Капитано, а его продали ))) Кардинале убил клуб, он тут чтобы выкачивать деньги )))
да это фанаты других клубов пишут, которые за миланом не особо следят. Наверное, плюсы собрать. Чисто в миланском коммьюнити такого уже давно не услышишь, уже у все отрезвели
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OldRedWhite
Ответ quasififa
Получается не только в России клубы дотационные
КНДР ещё и Беларусь !
Во всех нормальных странах , короче !
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vzi
Ответ quasififa
Получается не только в России клубы дотационные
В Италии и Испании, а также многие во Франции, почти все клубы убыточные.
Владельцы зарабатывают на перепродаже клубов, а не на текущих операциях. Потому что рынок entertainment растет (и футбол его часть). А зарабатывать на текущих делах весьма сложно.
Только если удачный трансфер провернуть, который на пару лет улучшит финансовую часть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Шевцов
Хорошая новость. Даже и не ожидал такого. Все-таки показатель влияния доходов от ЛЧ, особенно относительно Серии А.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Е.Р.
Милан в плюсе, Интер в минусе на 80 лямов.
Но ГЕНИЙ это Моротто, надо это запомнить наконец.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэйлор Мун
Ответ whereissuso
да это фанаты других клубов пишут, которые за миланом не особо следят. Наверное, плюсы собрать. Чисто в миланском коммьюнити такого уже давно не услышишь, уже у все отрезвели
скорее не отрезвели а переобулись, все лето, что тут что в вк паблике ныли именно то что я написал выше вот прям слово в слово )))

вон почитай самый заплюсованный коммент на ветке ))) Кардинаде деньги пришел делать , будто это что то криминальное. продал середняка Тонали за оверпрайс от которого 35 летний Мхитарян убегал как от стоящего, а им все плохо. причем деньги не в карман положил, а наоборот даже добавил из кармана на трансферы.

тот же Газидис себе 21 млн сделал и ушел из Милана, кто то плохо отзовется о его работе и то что он сделал для клуба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий