«Милан» завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро – это рекорд клуба

«Милан» впервые за 17 лет вышел в прибыль по итогам финансового года.

27 сентября состоялось заседание совета директоров «россонери» по итогам финансового года, который по срокам совпадает с футбольным сезоном-2022/23.

По итогам заседания была зафиксирована прибыль в размере 6 млн евро. В прошлом финансовом году у «Милана» были убытки в размере 66,5 млн евро.

«Милан» закрыл баланс с прибылью впервые с 2006 года, когда этот показатель составил почти 2,5 млн евро.

Кроме того, доходы клуба в завершившемся финансовом году превысили 400 млн евро (297 млн в прошлом периоде). Это рекорд « ».

В прошлом сезоне «Милан» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял 4-е место в Серии А.

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