«Милан» завершил год с прибылью впервые за 17 лет. Доходы превысили 400 млн евро – это рекорд клуба
«Милан» впервые за 17 лет вышел в прибыль по итогам финансового года.
27 сентября состоялось заседание совета директоров «россонери» по итогам финансового года, который по срокам совпадает с футбольным сезоном-2022/23.
По итогам заседания была зафиксирована прибыль в размере 6 млн евро. В прошлом финансовом году у «Милана» были убытки в размере 66,5 млн евро.
«Милан» закрыл баланс с прибылью впервые с 2006 года, когда этот показатель составил почти 2,5 млн евро.
Кроме того, доходы клуба в завершившемся финансовом году превысили 400 млн евро (297 млн в прошлом периоде). Это рекорд «Милана».
В прошлом сезоне «Милан» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял 4-е место в Серии А.
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на секунду напомню, что у Милана до сих пор нет своего стадиона, ФФП душит клубы, а эти недалекие все времена Берлускони вспоминают, когда старик мог в любой день привезти в клуб Ван Бастена, Кошту, Несту и тд и тп.
Во всех нормальных странах , короче !
Владельцы зарабатывают на перепродаже клубов, а не на текущих операциях. Потому что рынок entertainment растет (и футбол его часть). А зарабатывать на текущих делах весьма сложно.
Только если удачный трансфер провернуть, который на пару лет улучшит финансовую часть.
Но ГЕНИЙ это Моротто, надо это запомнить наконец.
вон почитай самый заплюсованный коммент на ветке ))) Кардинаде деньги пришел делать , будто это что то криминальное. продал середняка Тонали за оверпрайс от которого 35 летний Мхитарян убегал как от стоящего, а им все плохо. причем деньги не в карман положил, а наоборот даже добавил из кармана на трансферы.
тот же Газидис себе 21 млн сделал и ушел из Милана, кто то плохо отзовется о его работе и то что он сделал для клуба?