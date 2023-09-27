Массимилиано Аллегри: «Интер», «Милан» и «Наполи» укомплектованы лучше нас для завоевания титула. У «Юве» много не очень опытных игроков, но они могут расти»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Лечче».
Туринский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре Серии А.
«Было важно победить, особенно после такого неприятного поражения, как от «Сассуоло». Мы играли против такой команды, как «Лечче», которая мало пропускает, мы были сбалансированы на поле, не допускали ударов и использовали созданные моменты.
Мы должны меньше отдавать мяч назад, за минуту до конца нельзя пускать мяч в центр своей штрафной, но с этим можно разобраться. Ребята провели хорошую игру, и сегодня вечером нам было нелегко.
За последние дни мы прошли путь от главных соперников «Интера» за скудетто до неудачников, нам требуется немного баланса. Нам, конечно, предстоит поработать над улучшением многих вещей.
Не хочу скрывать, «Интер», «Милан» и «Наполи» укомплектованы лучше нас для завоевания титула. В этом году у нас много не очень опытных игроков, но у нас есть хороший темп и игроки, которые могут расти», – сказал Аллегри.
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«Тренер «Ювентуса» зарабатывает 8 миллионов в сезон и продолжает говорить, что у него недостаточно сильная команда. Я тут намедни сравнил «Ювентус» и «Наполи», который доминировал в прошлом сезоне: Мерет — Щенсны? Щенсны. Два центральных защитника в «Юве» — Данило и Бремер. Если я буду сравнивать их с Ррахмани и Кимом, то меня дураком назовут. Слева в защите игрок сборной Бразилии Алекс Сандро.
Между Влаховичем и Осимхеном еще два года назад любой бы выбрал Влаховича. Еще есть Кьеза, Милик… За эти два года Аллегри превратился в полное посмешище. Из состава уже успели испариться Веа и Камбьязо. В субботу у «Сассуоло» Матеус Энрике и Болока выглядели так, словно это Хави и Иньеста играют».
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«У «Ювентуса» есть всё, чтобы выиграть чемпионат. Вопрос в другом: как же так получилось, что за два года «Ювентус» умудрился опустошить все свои инвестиции и обесценить своих игроков? Если «Ювентус» играет так, как с «Лацио», то почему бы не сказать, что клуб силён? Я лишь приведу статистику: во второй приход Аллегри в «Ювентус» команда выиграла 61 из 113 матчей. Какая разница вообще, если команда выигрывает только половину матчей?
Вы хотите, чтобы я поверил, что полузащитники «Ювентуса» уступают Болоке и Матеусу Энрике? Они потратили добрых 50 млн на покупку Бремера, игрока, вызванного в сборную Бразилии, а «Интер» взял Дармиана и Ачерби бесплатно. И разве этот «Ювентус» не может претендовать на Скудетто?».
Вы ваще-то в Европе не играете, одной обоймой обходиться можешь.
Макс делает все правильно, как и в прошлом сезоне, защищает команду от лишнего давления.
Стенания о том, что он физрук и что его надо уволить - это биться головой о стену в надежде проломить стену. Он тренер Юве и, очевидно, будет им до конца этого сезона как минимум.
Ну и хоть какие-то подвижки в игре в этом сезоне есть (из-за Маньянелли, конечно же, не из-за Аллегри).