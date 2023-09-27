Массимилиано Аллегри: «Интер», «Милан» и «Наполи» укомплектованы лучше нас для завоевания титула. У «Юве» много не очень опытных игроков, но они могут расти»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Лечче».

Туринский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре Серии А.

«Было важно победить, особенно после такого неприятного поражения, как от «Сассуоло». Мы играли против такой команды, как «Лечче», которая мало пропускает, мы были сбалансированы на поле, не допускали ударов и использовали созданные моменты.

Мы должны меньше отдавать мяч назад, за минуту до конца нельзя пускать мяч в центр своей штрафной, но с этим можно разобраться. Ребята провели хорошую игру, и сегодня вечером нам было нелегко.

За последние дни мы прошли путь от главных соперников «Интера» за скудетто до неудачников, нам требуется немного баланса. Нам, конечно, предстоит поработать над улучшением многих вещей.

Не хочу скрывать, «Интер», «Милан» и «Наполи» укомплектованы лучше нас для завоевания титула. В этом году у нас много не очень опытных игроков, но у нас есть хороший темп и игроки, которые могут расти», – сказал Аллегри.

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