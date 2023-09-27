Массимилиано Аллегри: «Интер», «Милан» и «Наполи» укомплектованы лучше нас для завоевания титула. У «Юве» много не очень опытных игроков, но они могут расти»

Теги Интер Милан Ювентус серия А Италия Наполи Специя Массимилиано Аллегри Футбол

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги игры с «Лечче».

Туринский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 6-м туре Серии А.

«Было важно победить, особенно после такого неприятного поражения, как от «Сассуоло». Мы играли против такой команды, как «Лечче», которая мало пропускает, мы были сбалансированы на поле, не допускали ударов и использовали созданные моменты.

Мы должны меньше отдавать мяч назад, за минуту до конца нельзя пускать мяч в центр своей штрафной, но с этим можно разобраться. Ребята провели хорошую игру, и сегодня вечером нам было нелегко.

За последние дни мы прошли путь от главных соперников «Интера» за скудетто до неудачников, нам требуется немного баланса. Нам, конечно, предстоит поработать над улучшением многих вещей.

Не хочу скрывать, «Интер», «Милан» и «Наполи» укомплектованы лучше нас для завоевания титула. В этом году у нас много не очень опытных игроков, но у нас есть хороший темп и игроки, которые могут расти», – сказал Аллегри. 

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19 комментариев

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vel
Поставь тебя во главе Наполи, Милана или Интера и их составы тут же станут укомплектованы хуже конкурентов. В том числе того же Ювентуса.
-----
«Тренер «Ювентуса» зарабатывает 8 миллионов в сезон и продолжает говорить, что у него недостаточно сильная команда. Я тут намедни сравнил «Ювентус» и «Наполи», который доминировал в прошлом сезоне: Мерет — Щенсны? Щенсны. Два центральных защитника в «Юве» — Данило и Бремер. Если я буду сравнивать их с Ррахмани и Кимом, то меня дураком назовут. Слева в защите игрок сборной Бразилии Алекс Сандро.

Между Влаховичем и Осимхеном еще два года назад любой бы выбрал Влаховича. Еще есть Кьеза, Милик… За эти два года Аллегри превратился в полное посмешище. Из состава уже успели испариться Веа и Камбьязо. В субботу у «Сассуоло» Матеус Энрике и Болока выглядели так, словно это Хави и Иньеста играют».
-------

«У «Ювентуса» есть всё, чтобы выиграть чемпионат. Вопрос в другом: как же так получилось, что за два года «Ювентус» умудрился опустошить все свои инвестиции и обесценить своих игроков? Если «Ювентус» играет так, как с «Лацио», то почему бы не сказать, что клуб силён? Я лишь приведу статистику: во второй приход Аллегри в «Ювентус» команда выиграла 61 из 113 матчей. Какая разница вообще, если команда выигрывает только половину матчей?

Вы хотите, чтобы я поверил, что полузащитники «Ювентуса» уступают Болоке и Матеусу Энрике? Они потратили добрых 50 млн на покупку Бремера, игрока, вызванного в сборную Бразилии, а «Интер» взял Дармиана и Ачерби бесплатно. И разве этот «Ювентус» не может претендовать на Скудетто?».
+21
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+21
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Большой Сэми
«У Юве много не очень опытных футболистов. Но они могут расти... но я им не позволю» добавил Аллегри
+7
0
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Redwhite heart
Тошнотный физрук
+5
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!!!Bata!!!
Лечче так вообще первый год как в серию А вышел, вообще без никакого опыта, но это им не помешало сыграть на равных с Юве на выезде а по владению мча так вообще превзошли)
+4
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lovec23
Макс прибедняется конечно , состав для чемпионата хороший . Только при этом тренере Юве смотреть не возможно , ну очень скучно и неинтересно играет команда и почти всегда сложно когда нужно играть первым номером
+2
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Сектор Джаза
Ой, ну фсё! Запричитал, болезный!
Вы ваще-то в Европе не играете, одной обоймой обходиться можешь.
+2
0
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snowie
Ответ vel
Поставь тебя во главе Наполи, Милана или Интера и их составы тут же станут укомплектованы хуже конкурентов. В том числе того же Ювентуса. ----- «Тренер «Ювентуса» зарабатывает 8 миллионов в сезон и продолжает говорить, что у него недостаточно сильная команда. Я тут намедни сравнил «Ювентус» и «Наполи», который доминировал в прошлом сезоне: Мерет — Щенсны? Щенсны. Два центральных защитника в «Юве» — Данило и Бремер. Если я буду сравнивать их с Ррахмани и Кимом, то меня дураком назовут. Слева в защите игрок сборной Бразилии Алекс Сандро. Между Влаховичем и Осимхеном еще два года назад любой бы выбрал Влаховича. Еще есть Кьеза, Милик… За эти два года Аллегри превратился в полное посмешище. Из состава уже успели испариться Веа и Камбьязо. В субботу у «Сассуоло» Матеус Энрике и Болока выглядели так, словно это Хави и Иньеста играют». ------- «У «Ювентуса» есть всё, чтобы выиграть чемпионат. Вопрос в другом: как же так получилось, что за два года «Ювентус» умудрился опустошить все свои инвестиции и обесценить своих игроков? Если «Ювентус» играет так, как с «Лацио», то почему бы не сказать, что клуб силён? Я лишь приведу статистику: во второй приход Аллегри в «Ювентус» команда выиграла 61 из 113 матчей. Какая разница вообще, если команда выигрывает только половину матчей? Вы хотите, чтобы я поверил, что полузащитники «Ювентуса» уступают Болоке и Матеусу Энрике? Они потратили добрых 50 млн на покупку Бремера, игрока, вызванного в сборную Бразилии, а «Интер» взял Дармиана и Ачерби бесплатно. И разве этот «Ювентус» не может претендовать на Скудетто?».
Однозначно плюс!
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skxgpkt7xn
будут расти, но не с тобой, физрук
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Filimon4ik
Как оказалось, Аллегри потратил свое время вне футбола бездарно. Ничего не научился. Ювентус банально теряет время с ним.
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krealpmoney
Ответ Большой Сэми
«У Юве много не очень опытных футболистов. Но они могут расти... но я им не позволю» добавил Аллегри
not on my watch!!
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juveforzajuve
Ответ Азатполат Новуров
Что ты несёшь? хот и владения мячом равенстве но Ювентус ничего не дал сопернику создать, ты бы посмотрел удары и другие результаты, тебе кажется что на ровне играли, на самом деле Ювентуса такая схема игры, это называется задушить игру.
да, задушить свою же игру
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Азатполат Новуров
Ответ !!!Bata!!!
Лечче так вообще первый год как в серию А вышел, вообще без никакого опыта, но это им не помешало сыграть на равных с Юве на выезде а по владению мча так вообще превзошли)
Что ты несёшь? хот и владения мячом равенстве но Ювентус ничего не дал сопернику создать, ты бы посмотрел удары и другие результаты, тебе кажется что на ровне играли, на самом деле Ювентуса такая схема игры, это называется задушить игру.
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Margulan Bulebayev
Мыльная опера "Страдания старой сеньоры". Серия 2023 - "Очередные оправдания дона Аллегри"
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13ыйРычагЛапорты
Да. У остальных команд есть тренера, а у Юве есть физрук с женским голосом. Комплектации явно не хватает зебрам.
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Азатполат Новуров
Просто клоу больше нет слов
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<~Inter~>
Миретти и Айлинг это много неопытных игроков?
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Calcio24
Все видят то, что хотят видеть. Аллегри просто снимает напряжение с команды, чтобы она не чувствовала давление и играла свободно и без оков. Нагрузить ответственностью команду, которая в прошлом сезоне проведала прежде всего психологически от снятия и прибавления очков - это было бы большой ошибкой. Заяви сейчас Макс, что Юве борется за чемпионство, то после любой осечки, пресса и общественность съели бы Юве. После бездарного проигрыша Сассуоло сколько полилось на игроков.
Макс делает все правильно, как и в прошлом сезоне, защищает команду от лишнего давления.
Стенания о том, что он физрук и что его надо уволить - это биться головой о стену в надежде проломить стену. Он тренер Юве и, очевидно, будет им до конца этого сезона как минимум.
Ну и хоть какие-то подвижки в игре в этом сезоне есть (из-за Маньянелли, конечно же, не из-за Аллегри).
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Заяцволк
Это всё понятно. Но бывали же и случаи, когда при мудром тренерском руководстве команды-аутсайдеры выигрывали чемпионаты, например Лестер или Спартак. Поэтому все в нашем Ювентусе верят, что наш середняк с 7-го места сможет опередить более именитых соперников, и завоевать титул !
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