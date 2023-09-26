Гилавоги перешел в Майнц. Экс-опорника «Вольфсбурга» хотел подписать «Локомотив»

Жозуа Гилавоги перешел в «Майнц» свободным агентом.

33-летний опорник подписал с клубом Бундеслиги контракт до 30 июня 2024 года.

Последним клубом француза был « », за который он играл с 2014 по 2023 год.

Также Гилавоги известен по выступлениям за «Бордо», «Атлетико» и «Сент-Этьен».

Ранее в сентябре переговоры с полузащитником вел « », но стороны не смогли согласовать контракт.

Фото: mainz05.de

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