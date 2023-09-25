Деограсия об 1:3 от «Пари НН»: «Оренбург» себя не показал и не заслуживал забитого гола»

Давид Деограсия оценил поражение «Оренбурга» от «Пари НН» (1:3) в РПЛ.

«Первые 20 минут матча были хорошими, но мое мнение: мы не заслуживали гола, который забили, но хотел бы поздравить соперника. Мы знали эту команду, знали, как они будут играть. Тренер хорошо с ними поработал.

Проблема была не в том, что они хорошо сыграли — да, это тоже, но мы себя не показали. В этом была проблема».

О том, почему заменил всех иностранцев по ходу игры

«Я бы не выделял — иностранец, не иностранец. Для меня все игроки — это игроки. Я хотел поменять тактику, технику, поэтому были эти замены в команде», — сказал главный тренер « ».

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