«Бернли» проиграл 6 домашних матчей подряд в высшем дивизионе впервые за 133 года

« » уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) в 6-м туре АПЛ.

«Бордовые» проиграли 6 домашних матчей подряд в высшем дивизионе Англии во второй раз в истории.

Впервые это случилось в период с сентября 1889-го по февраль 1890-го, когда серия поражений «Бернли» на своем поле составила 7 игр.

После 5 матчей текущего сезона команда с 1 очком замыкает таблицу .

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