«Бернли» проиграл 6 домашних матчей подряд в высшем дивизионе впервые за 133 года
«Бернли» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1) в 6-м туре АПЛ.
«Бордовые» проиграли 6 домашних матчей подряд в высшем дивизионе Англии во второй раз в истории.
Впервые это случилось в период с сентября 1889-го по февраль 1890-го, когда серия поражений «Бернли» на своем поле составила 7 игр.
После 5 матчей текущего сезона команда Венсана Компани с 1 очком замыкает таблицу АПЛ.
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