«Байер» забил 25 голов в этом сезоне – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг

«Байер» – самый результативный клуб европейских топ-лиг в этом сезоне.

Команда из Леверкузена одержала победу над « » со счетом 4:0 в 1-м туре группового этапа .

Всего в 6 матчах текущего сезона команда забила 25 мячей – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг.

Следующую игру «Байер» проведет 24 сентября – команда встретится с «Хайденхаймом» в Бундеслиге.

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