«Байер» забил 25 голов в этом сезоне – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг
«Байер» – самый результативный клуб европейских топ-лиг в этом сезоне.
Команда из Леверкузена одержала победу над «Хэкеном» со счетом 4:0 в 1-м туре группового этапа Лиги Европы.
Всего в 6 матчах текущего сезона команда Хаби Алонсо забила 25 мячей – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг.
Следующую игру «Байер» проведет 24 сентября – команда встретится с «Хайденхаймом» в Бундеслиге.
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Может быть и правильно …