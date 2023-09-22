«Байер» забил 25 голов в этом сезоне – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Хэкен Футбол

«Байер» – самый результативный клуб европейских топ-лиг в этом сезоне.

Команда из Леверкузена одержала победу над «Хэкеном» со счетом 4:0 в 1-м туре группового этапа Лиги Европы

Всего в 6 матчах текущего сезона команда Хаби Алонсо забила 25 мячей – больше, чем любой другой клуб из топ-5 лиг. 

Следующую игру «Байер» проведет 24 сентября – команда встретится с «Хайденхаймом» в Бундеслиге.

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12 комментариев

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Михо
Хаби строит отличный клуб, даже игру в обороне наладил, чего у Байера не было никогда. Через пару лет возглавит Баварию или Реал
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Ферзь на р1
Монстры
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OldRedWhite
Ответ Ферзь на р1
Монстры
Только непонятно какого хрена они сегодня вышли играть основой ?
Хотя в воскресенье дома с дебютантом играют .
Может быть и правильно …
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Человек1991
4 гола Тэккену, 5 Дармштаду , 8 Тэвтонии Оттэнзен из 6го дивизиона. ))
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saynaraboy
Баваер
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Velirpa
если считать каждый гол Байера за 1к, то Байер забивает больше, чем рядовой россиянин по окладу.
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Cunningham Obituary
Ответ OldRedWhite
Только непонятно какого хрена они сегодня вышли играть основой ? Хотя в воскресенье дома с дебютантом играют . Может быть и правильно …
чтобы меньше пустых мест было?)
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flux
Ответ saynaraboy
Что-то мне кажется к новому году нас ожидает подарок, и увидим Хаби в МЮ например. Сейчас Алонсо топовый проспект среди молодых тренеров
В мадрид он поедет
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saynaraboy
Ответ flux
В мадрид он поедет
Кстати вполне возможно, учитыая что Папа Карло посидит до лета, а потом перестройка будет и возможно Мбаппе, интересная реальность нас может ожидать
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