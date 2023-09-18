Экс-вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Сиригу перешел в «Ниццу». Контракт – до конца сезона

Теги Ницца ПСЖ Фиорентина Сальваторе Сиригу лига 1 Франция серия А Италия трансферы Футбол

Сальваторе Сиригу вернулся в Лигу 1.

«Ницца» объявила о подписании контракта с 36-летним вратарем, находившимся в статусе свободного агента после ухода из «Фиорентины». Соглашение будет действовать до конца сезона. 

Ранее Сиригу представлял такие клубы, как «Палермо», «ПСЖ», «Севилья», «Торино», «Дженоа» и «Наполи». В период с 2010 по 2021 год он провел 28 матчей за сборную Италии. 

Статистику 36-летнего голкипера можно найти здесь

Фото: https://www.ogcnice.com/

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5 комментариев

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heymon95
Ответ Oleg Olegov
Почему футболисты в 36 лет выглядят старее, чем остальные люди в 36 лет?
Он в ПСЖ играл, там год за два
+11
-1
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Oleg Olegov
Почему футболисты в 36 лет выглядят старее, чем остальные люди в 36 лет?
+1
0
+1
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che kaif
Серега легенда ПСЖ очередной кипер Парижа в Ницце в след за Булкой))
+1
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Николай Демешкин
Помню в какой-то из частей FIFA очень крут был этот кипер.
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Антон Фалафель
Старик поехал на курорт косточки греть.
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