Экс-вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Сиригу перешел в «Ниццу». Контракт – до конца сезона

Сальваторе Сиригу вернулся в Лигу 1.

« » объявила о подписании контракта с 36-летним вратарем, находившимся в статусе свободного агента после ухода из «Фиорентины». Соглашение будет действовать до конца сезона.

Ранее Сиригу представлял такие клубы, как «Палермо», « », «Севилья», «Торино», «Дженоа» и «Наполи». В период с 2010 по 2021 год он провел 28 матчей за сборную Италии.

Статистику 36-летнего голкипера можно найти здесь.

Фото: https://www.ogcnice.com/

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