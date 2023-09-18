Экс-вратарь «ПСЖ» и сборной Италии Сиригу перешел в «Ниццу». Контракт – до конца сезона
Сальваторе Сиригу вернулся в Лигу 1.
«Ницца» объявила о подписании контракта с 36-летним вратарем, находившимся в статусе свободного агента после ухода из «Фиорентины». Соглашение будет действовать до конца сезона.
Ранее Сиригу представлял такие клубы, как «Палермо», «ПСЖ», «Севилья», «Торино», «Дженоа» и «Наполи». В период с 2010 по 2021 год он провел 28 матчей за сборную Италии.
Статистику 36-летнего голкипера можно найти здесь.
Фото: https://www.ogcnice.com/
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