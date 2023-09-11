Компания Hisense стала спонсором Евро-2024

Компания Hisense в третий раз подряд стала глобальным спонсором чемпионата Европы – Евро-2024, который пройдет в Германии следующим летом.

В рамках подписанного соглашения с Союзом европейских футбольных ассоциаций Hisense также получит спонсорские права на европейские квалификационные матчи под эгидой УЕФА в сезонах 2023-2024 и 2025-2026, на финальные национальные матчи УЕФА в 2025 году, а также на Евро-2025 среди юниоров, турнир Финалиссима-2024 и чемпионат Европы по футзалу-2026.

«Мы рады, что компания Hisense активно участвует в жизни европейского футбола. Ее продукция и технологии помогают нам делать спорт доступнее и дают возможность болельщикам по всему миру получать удовольствие от любимой игры», – сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

По подсчетам компании за последние пять лет известность бренда Hisense в мире практически удвоилась, при этом только за счет спонсорства и присутствия на спортивных турнирах узнаваемость за рубежом выросла на 25 процентов. Компания ранее уже была спонсором двух чемпионатов Европы – 2016 и 2020, а также чемпионата мира в 2022 года.

Компания Hisense, основанная в 1969 году, занимается производством телевизоров, крупной бытовой техники, смартфонов, сплит-систем и инверторных кондиционеров.