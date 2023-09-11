Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии при Динизе. Старше него в команде лишь Данило

Теги Сборная Бразилии по футболу Данило Каземиро квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Фернандо Диниз Футбол

Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии при Фернандо Динизе.

31-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» узнал, что получит капитанскую повязку лишь на предматчевой установке перед игрой отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1).

По данным UOL, Каземиро останется капитаном национальной команды, по крайней мере до прихода Карло Анчелотти, но сам об этом еще не знает.

Полузащитник – один из самых опытных игроков «селесао», старше него только 32-летний защитник Данило.

Среди футболистов нынешнего состава Каземиро – третий по числу матчей (92) за Бразилию. Лидирует Неймар с 134 играми, у Маркиньоса 106.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024. Каземиро хорошо ему знаком по совместной работе в мадридском клубе.

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1 комментарий

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факты про футбол
Полностью Заслужил! Своей игрой и характером заслужил авторитет у товарищей и главного тренера
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