Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии при Динизе. Старше него в команде лишь Данило
Каземиро будет постоянным капитаном сборной Бразилии при Фернандо Динизе.
31-летний хавбек «Манчестер Юнайтед» узнал, что получит капитанскую повязку лишь на предматчевой установке перед игрой отбора ЧМ-2026 с Боливией (5:1).
По данным UOL, Каземиро останется капитаном национальной команды, по крайней мере до прихода Карло Анчелотти, но сам об этом еще не знает.
Полузащитник – один из самых опытных игроков «селесао», старше него только 32-летний защитник Данило.
Среди футболистов нынешнего состава Каземиро – третий по числу матчей (92) за Бразилию. Лидирует Неймар с 134 играми, у Маркиньоса 106.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии после Кубка Америки-2024. Каземиро хорошо ему знаком по совместной работе в мадридском клубе.
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