Араухо может вернуться к игре с «Сельтой» 23 сентября. C «Бетисом» и «Антверпеном» он не сыграет
«Барселона» пока не знает, когда Рональд Араухо будет готов играть.
Защитник получил травму бедра 17 августа и с тех пор на поле не выходил.
По данным Diario Sport, главный тренер «блауграны» Хави и медштаб не торопятся с тем, чтобы вернуть уругвайца в состав, стараясь исключить все риски. В лучшем случае Араухо будет задействован 23 сентября, когда команда встретится с «Сельтой».
Участие в игре против «Бетиса» (16 сентября) в Ла Лиге исключено, против «Антверпена» (19 сентября) в Лиге чемпионов – крайне маловероятно.
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Надежней пролечить конкретно и забыть про рецидивы до конца сезона..
Потому как сейчас Рональд практически стал системообразующим игроком Барселоны
В плотную болею за барсу более 10 лет, соответственно смотрю ЛаЛигу и в целом слежу за мировым футболом. Нельзя убереч защитника от травм! ты это ни как ни сделаешь, особенно таких упёртых, в хорошем смысле, как Араухо! Парень предан клубу, болееи за идею и без капли сомнения лезит в борьбу, бежит в атаку, бросается в подкаты. Это деф, ребята, это его амплуа! Защитник, по физике, в корне отличается от напов и если напу можно дать отсрочку в плане рецедива, то защитнку это лишь навредит: выздоровел - беги бейся, ибо настоящий деф расцветает в бою, а лавка и лазарет лишь угнетают! Судьба футболиста, как не смешно, в его руках ))
Крепкого здоровья Араухо, сил, терпения и удачи!
Вперёд Барса, чтоб тебя ))
С Бетисом проблем быть не должно тем более дома