Араухо может вернуться к игре с «Сельтой» 23 сентября. C «Бетисом» и «Антверпеном» он не сыграет

Теги Барселона Ла Лига травмы Рональд Араухо Здоровье Футбол

«Барселона» пока не знает, когда Рональд Араухо будет готов играть.

Защитник получил травму бедра 17 августа и с тех пор на поле не выходил.

По данным Diario Sport, главный тренер «блауграны» Хави и медштаб не торопятся с тем, чтобы вернуть уругвайца в состав, стараясь исключить все риски. В лучшем случае Араухо будет задействован 23 сентября, когда команда встретится с «Сельтой».

Участие в игре против «Бетиса» (16 сентября) в Ла Лиге исключено, против «Антверпена» (19 сентября) в Лиге чемпионов – крайне маловероятно.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хабиб
Правильно, не обязательно его в Лч выпускать против Антверепена я надеюсь мы и без Араухо справимся)
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ansu Fati
Отличные новости👍🏻 Перерыв на матчи сборных сыграл в руку, без него слишком много стали пропускать, ибо Роберто в обороне это беда
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
turcanudima87@gmail.com
Ответ Vlad
Ну впринципе соперники не сильные, так что справимся. Здоровья Араухо
Конечно, какой то Бетис), мы от Осасуны которая играла в 10-ом отбились, а тут какой то Бетис
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vlad
Ну впринципе соперники не сильные, так что справимся. Здоровья Араухо
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Правильное решение от Хави и Барсы по Араухо!
Надежней пролечить конкретно и забыть про рецидивы до конца сезона..
Потому как сейчас Рональд практически стал системообразующим игроком Барселоны
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jaha Kudusov
ко все комментам о том, что нужно береч Араухо...
В плотную болею за барсу более 10 лет, соответственно смотрю ЛаЛигу и в целом слежу за мировым футболом. Нельзя убереч защитника от травм! ты это ни как ни сделаешь, особенно таких упёртых, в хорошем смысле, как Араухо! Парень предан клубу, болееи за идею и без капли сомнения лезит в борьбу, бежит в атаку, бросается в подкаты. Это деф, ребята, это его амплуа! Защитник, по физике, в корне отличается от напов и если напу можно дать отсрочку в плане рецедива, то защитнку это лишь навредит: выздоровел - беги бейся, ибо настоящий деф расцветает в бою, а лавка и лазарет лишь угнетают! Судьба футболиста, как не смешно, в его руках ))
Крепкого здоровья Араухо, сил, терпения и удачи!
Вперёд Барса, чтоб тебя ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
XavIniesta2008-2015
Ответ Rivaldo Vítor Borba Ferreira
А смысл возвращаться, если снова на месяц травмируется? Не лучше ли перерыв взять
Перерыв от чего ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
артмаст
Ответ turcanudima87@gmail.com
Конечно, какой то Бетис), мы от Осасуны которая играла в 10-ом отбились, а тут какой то Бетис
у Барсы дома думаю особых проблем с бетисом не будет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
FanRocstar
Ответ turcanudima87@gmail.com
Конечно, какой то Бетис), мы от Осасуны которая играла в 10-ом отбились, а тут какой то Бетис
Осасуна конечно крепкая команда, но у Барсы просто были проблемы в атаке, могли 4 забивать.)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
zzzeeerrrooo
Ответ turcanudima87@gmail.com
Конечно, какой то Бетис), мы от Осасуны которая играла в 10-ом отбились, а тут какой то Бетис
Прежде чем так писать нужно смотреть на стиль команды
С Бетисом проблем быть не должно тем более дома
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий