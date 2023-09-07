Араухо может вернуться к игре с «Сельтой» 23 сентября. C «Бетисом» и «Антверпеном» он не сыграет

«Барселона» пока не знает, когда Рональд Араухо будет готов играть.

Защитник получил травму бедра 17 августа и с тех пор на поле не выходил.

По данным Diario Sport, главный тренер «блауграны» Хави и медштаб не торопятся с тем, чтобы вернуть уругвайца в состав, стараясь исключить все риски. В лучшем случае будет задействован 23 сентября, когда команда встретится с «Сельтой».

Участие в игре против «Бетиса» (16 сентября) в исключено, против «Антверпена» (19 сентября) в Лиге чемпионов – крайне маловероятно.

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