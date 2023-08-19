Араухо вернется не раньше 1-го тура ЛЧ – 19/20 сентября. В сборную «Барселона» его не отпустит

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Сборная Уругвая по футболу Рональд Араухо Здоровье Футбол

Рональд Араухо вряд ли сыграет до паузы на матчи сборных.

По информации As, защитник «Барселоны» не сможет сыграть за Уругвай против Чили (9 сентября) и Эквадора (13 сентября). В клубе считают, что он не успеет полноценно восстановиться от травмы бедра и уже уведомили представителей сборной о том, что футболист будет недоступен.

Утверждается, что в лучшем случае Араухо будет готов выйти на первый матч Лиги чемпионов (19 или 20 сентября).

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17 комментариев

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JENNINGS
Здоровья!🙏💪
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St.7
Скорейшего выздоровления Араухо!Ты нужен команде!
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Кирилл
Ох, очень серьезная потеря для Барселоны …
Здоровья Рональду !
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S H A R K
Ответ Пирс Морган
Для Уругвая тоже потеря, в будущем вообще без Матадора и Эль Пистолеро далеко не уедут
Хоть и нет игроков уровня Суареса и Кавани, но всё равно состав по меркам ЮА выглядит довольно добротным. Вальверде, Угарте, Нуньес, Бентакур, Араухо и несколько молодых талантов
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Granero-24
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Alexlagodny
Жаль 😞
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Пирс Морган
Ответ S H A R K
Хоть и нет игроков уровня Суареса и Кавани, но всё равно состав по меркам ЮА выглядит довольно добротным. Вальверде, Угарте, Нуньес, Бентакур, Араухо и несколько молодых талантов
Ну, вот только на них надежда
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a.sh.s.
Ответ Granero-24
Комментарий удален пользователем
групповой этап ЛЧ начинается 19/20сентября.
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