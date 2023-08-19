Араухо вернется не раньше 1-го тура ЛЧ – 19/20 сентября. В сборную «Барселона» его не отпустит
Рональд Араухо вряд ли сыграет до паузы на матчи сборных.
По информации As, защитник «Барселоны» не сможет сыграть за Уругвай против Чили (9 сентября) и Эквадора (13 сентября). В клубе считают, что он не успеет полноценно восстановиться от травмы бедра и уже уведомили представителей сборной о том, что футболист будет недоступен.
Утверждается, что в лучшем случае Араухо будет готов выйти на первый матч Лиги чемпионов (19 или 20 сентября).
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Здоровья Рональду !