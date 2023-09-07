Вертолет владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабхи разбился из-за неисправности.

В октябре 2018 года и еще 4 человека погибли в результате крушения вертолета «Аят» вскоре после взлета с поля «Кинг Пауэр Стэдиум».

Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовал 209-страничный окончательный отчет по расследованию происшествия.

Было установлено, что причиной авиакатастрофы стала неисправность подшипника рулевого винта, который заклинило после взлета. Отмечается, что авария была «неизбежной»: пилот не смог бы предпринять почти ничего, чтобы избежать катастрофы. Версия с участием беспилотника также была опровергнута.

При этом четверо из пяти находившихся на борту людей пережили крушение, но погибли в результате пожара, вызванного значительной утечкой топлива.

Отмечается, что неисправность подшипника была вызвана износом детали. К моменту происшествия вертолет налетал 331 час, тогда как проверка детали требовалась лишь после 400 часов.

В катастрофе вертолета у стадиона «Лестера» никто не выжил. На борту был владелец клуба

Мы не забудем время «Лестера» в АПЛ: чудесное спасение, великое золото, гибель владельца прямо у стадиона

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS