Расследование крушения вертолета владельца «Лестера» в 2018-м завершено. Он разбился из-за неисправности, пилот не виноват
Вертолет владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабхи разбился из-за неисправности.
В октябре 2018 года Сривадханапрабха и еще 4 человека погибли в результате крушения вертолета «Аят» вскоре после взлета с поля «Кинг Пауэр Стэдиум».
Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовал 209-страничный окончательный отчет по расследованию происшествия.
Было установлено, что причиной авиакатастрофы стала неисправность подшипника рулевого винта, который заклинило после взлета. Отмечается, что авария была «неизбежной»: пилот не смог бы предпринять почти ничего, чтобы избежать катастрофы. Версия с участием беспилотника также была опровергнута.
При этом четверо из пяти находившихся на борту людей пережили крушение, но погибли в результате пожара, вызванного значительной утечкой топлива.
Отмечается, что неисправность подшипника была вызвана износом детали. К моменту происшествия вертолет налетал 331 час, тогда как проверка детали требовалась лишь после 400 часов.
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Ну заклинил подшипник рулевого винта и что страшного произошло? Вертолёт начнёт вращать вокруг своей оси в сторону противоположную вращению несущего винта. Всё зависит от мастерства пилота, ситуация совсем не безнадёжная. Если при вращении вертолёт что-то задел, тогда да, пилот ничего сделать не сможет. А вообще вот так сразу ничто не отказывает. Всё всегда происходит постепенно. Значит не обращали внимания на ненормальную работу агрегатов.