Расследование крушения вертолета владельца «Лестера» в 2018-м завершено. Он разбился из-за неисправности, пилот не виноват

Теги премьер-лига Англия происшествия Лестер чемпионшип Кинг Пауэр Вичай Сривадханапрабха Футбол

Вертолет владельца «Лестера» Вичая Сривадханапрабхи разбился из-за неисправности.

В октябре 2018 года Сривадханапрабха и еще 4 человека погибли в результате крушения вертолета «Аят» вскоре после взлета с поля «Кинг Пауэр Стэдиум».

Отдел по расследованию авиационных происшествий (AAIB) опубликовал 209-страничный окончательный отчет по расследованию происшествия.

Было установлено, что причиной авиакатастрофы стала неисправность подшипника рулевого винта, который заклинило после взлета. Отмечается, что авария была «неизбежной»: пилот не смог бы предпринять почти ничего, чтобы избежать катастрофы. Версия с участием беспилотника также была опровергнута.

При этом четверо из пяти находившихся на борту людей пережили крушение, но погибли в результате пожара, вызванного значительной утечкой топлива.

Отмечается, что неисправность подшипника была вызвана износом детали. К моменту происшествия вертолет налетал 331 час, тогда как проверка детали требовалась лишь после 400 часов.

В катастрофе вертолета у стадиона «Лестера» никто не выжил. На борту был владелец клуба

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13 комментариев

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Temo Sokhadze
да какая уже по сути разница
Разницы для погибших нет. А для безопасности полётов в будущем есть. Для этого и проводят расследования отдельно от криминалистов представители авиаиндустрии.
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igor.igorev
Какой-то бред написан. Через 400 часов налёта никто подшипники не проверяет, да и невозможно его проверить в процессе эксплуатации. Это можно сделать лишь разобрав агрегат.
Ну заклинил подшипник рулевого винта и что страшного произошло? Вертолёт начнёт вращать вокруг своей оси в сторону противоположную вращению несущего винта. Всё зависит от мастерства пилота, ситуация совсем не безнадёжная. Если при вращении вертолёт что-то задел, тогда да, пилот ничего сделать не сможет. А вообще вот так сразу ничто не отказывает. Всё всегда происходит постепенно. Значит не обращали внимания на ненормальную работу агрегатов.
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igor.igorev
Ответ xyg2rdwzx4
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Переживаешь? Поскакать хочется? Друзья погибших в Ил-22 отправили на тот свет недоноска, отдавшего приказ на уничтожение. Его сразу приговорили. И отправили на тот свет точно так же, чтобы он перед смертью успел наложить в штаны.
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xyg2rdwzx4
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igor.igorev
Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Разницы для погибших нет. А для безопасности полётов в будущем есть. Для этого и проводят расследования отдельно от криминалистов представители авиаиндустрии.
Почти никогда не удаётся установить истинную причину катастрофы, если конечно не было чего-то явного, типа лопасть несущего винта оторвало во время полёта.
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igor.igorev
Ответ Крыс Пол
Поэтому автожиры рулят
Автожир это полная туфта. Хуже самолёта и хуже вертолёта. Никогда гибриды не отличались хорошими ТТД.
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Under
Ответ S100 Winner
Крайне мутная история. Якобы случайно разбился именно владелец клуба, который навёл шороху в чемпионате, перейдя дорогу всем влиятельным топам АПЛ, а затем собирался конкурировать за места в топ-4 в следующие сезоны... Неугоден он был в широкой перспективе, вот и приземлили залётного, но до неприличия амбициозного азиатского гостя. Только наивный поверит в редчайшее совпадение и случайное стечение обстоятельств в этом предельно подозрительном деле
чего же шейхов из Сити лет на пять раньше не приземлили?
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