Геннадий Орлов: «Зениту» нужен еще один нападающий. Надо найти замену Малкому»

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен приобрести форварда.

«Я бы точно не говорил о каком-то спаде « ». Команда Семака на ходу. Бежит! С движением все в порядке.

Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет.

Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел — надо найти ему замену», – сказал комментатор после матча сине-бело-голубых с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир .

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