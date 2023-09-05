Геннадий Орлов: «Зениту» нужен еще один нападающий. Надо найти замену Малкому»
Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен приобрести форварда.
«Я бы точно не говорил о каком-то спаде «Зенита». Команда Семака на ходу. Бежит! С движением все в порядке.
Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет.
Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел — надо найти ему замену», – сказал комментатор после матча сине-бело-голубых с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.
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Воспитанием молодняка должна заниматься академия и система аренд, а головная команда использовать лучших, что сейчас ей доступны. Так работают ТОП клубы. В по меркам СНГ Зенит - ТОП клуб.
Я понимаю, что сравнивать Зенит с МанСити это неблагодарное занятие, но с учётом лиг... вполне себе сравнение.
интересный тренер. никогда не знаешь, какой бредовый состав выберет на игру и какую нелепую причину придумает в оправдание плохого результата. вы его заслуживаете, не увольняйте только )
но он не профильный центрфорвард, он слева в атаке играет.
Хелвен не имел права играть против "Зенита", нарушено(?) миграционное законодательство
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