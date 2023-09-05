Геннадий Орлов: «Зениту» нужен еще один нападающий. Надо найти замену Малкому»

Теги Зенит премьер-лига Россия Геннадий Орлов Малком Андрей Мостовой Футбол

Геннадий Орлов считает, что «Зенит» должен приобрести форварда.

«Я бы точно не говорил о каком-то спаде «Зенита». Команда Семака на ходу. Бежит! С движением все в порядке.

Немного Мостовой не вписывается. Но начало сезона получилось для Андрея скомканным. Простудился. Потом травма. Не набрал кондиций. Как-то ему не везет.

Считаю, «Зениту» еще нужен один нападающий. Малком же ушел — надо найти ему замену», – сказал комментатор после матча сине-бело-голубых с ЦСКА (1:1) в 7-м туре Мир РПЛ.

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50 комментариев

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Сергей Пахомов
Ответ Spartakus1984
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Семак такой же трусишка как и Пеп, как и Клопп, как и другие тренеры серьезных команд. Да, сравнение так себе, но суть ясна.
Воспитанием молодняка должна заниматься академия и система аренд, а головная команда использовать лучших, что сейчас ей доступны. Так работают ТОП клубы. В по меркам СНГ Зенит - ТОП клуб.
Я понимаю, что сравнивать Зенит с МанСити это неблагодарное занятие, но с учётом лиг... вполне себе сравнение.
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gustavo1097
Если будет игрок вот прям как замена Малкома по позиции, то Семаку придется схему обратно на 4/3/3 перестраивать. А 3/5/2 сейчас очень симпатично смотрится. Да и Мантуан, как показал матч с Цска на позиции второго напа очень активно и интересно выглядит. Так что не знаю, нужны ли вообще Зениту сейчас трансферы в атаку, учитывая что нет ЕК и нужды а ротации особо нет. Тем более зимой вроде как еще один бразилец молодой должен подъехать
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Demyan Grachev
там же на подходе сенсационный быстрый дерзкий как пуля резкий 🤦‍♂️😂
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Zenith forever
Ответ Spartakus1984
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Семак ведь не дурак, чтобы следовать подобным советам. Это Абаскаль пусть продолжает такое слушать и выполнять.
+6
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sem_odin
Ответ gustavo1097
Если будет игрок вот прям как замена Малкома по позиции, то Семаку придется схему обратно на 4/3/3 перестраивать. А 3/5/2 сейчас очень симпатично смотрится. Да и Мантуан, как показал матч с Цска на позиции второго напа очень активно и интересно выглядит. Так что не знаю, нужны ли вообще Зениту сейчас трансферы в атаку, учитывая что нет ЕК и нужды а ротации особо нет. Тем более зимой вроде как еще один бразилец молодой должен подъехать
А представь если сейчас травма любого игрока атаки, м? Не хватает игроков атакующего плана, с учетом Бакаевых разных
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Дмитрий9779
Ответ rarog
А к нам разве зимой не приезжает какой-то там молодой бразилец?
В феврале,как только ему исполнится 18 лет,но там уже будет сыграно больше половины чемпионата.
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ZenitFan
Ответ Spartakus1984
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ну то ли дело ваш скакун и размахиватель руками на бровке)
интересный тренер. никогда не знаешь, какой бредовый состав выберет на игру и какую нелепую причину придумает в оправдание плохого результата. вы его заслуживаете, не увольняйте только )
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Zenith forever
Ответ Дмитрий9779
Медведев отметил — футболист, с которым ведется разговор является молодым, поэтому это и еще хорошая работа на перспективу. В ближайшие день-два оформление трансфера будет завершено и будет сделано официальное заявление клуба.
Перечитал Медведева, вы правы, я подзабыл.
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Виталик Украинский
Ответ wadwill13
блин впервые согласен. 7 бразильцев в старте с цска- маловато. надо купить ещё одного напа в состав из числа пляжных южно-американских полей))))
1. В старте было 5 бразильцев. 2. Зенит строит вектор развития, не оглядываясь на "погодные условия" и мнения Заремы и прочих хейтеров и завистников.
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Nohcho Kurbanov
Ответ Spartakus1984
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А кто ставил молодых и доюился результата в России? Зачем ему ставить неготовых игроков, эти молодые не видя конкуренцию становятся новыми кокоринами, а они нашему футболу не так уж и нужны, пускай у бразильцев кто то хотя бы 1-2 игрока выиграют конкуренцию.
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Дмитрий Калибабчук
Ответ rarog
А к нам разве зимой не приезжает какой-то там молодой бразилец?
приезжает.Педро.
но он не профильный центрфорвард, он слева в атаке играет.
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Катя_СПб
Ответ Spartakus1984
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Из скорого пердива тоже будешь такую же ерунду писать?
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Виталик Украинский
Ответ Spartakus1984
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Рассказов то почему развивается в КС, а не в Спартаке, КБ трусишки?
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Катя_СПб
Ответ artem saribekyan
Может ,Лукойл мало покупает? Газпром наполовину гос.компания, а другая половина частные люди. Вот они и покупают игроков. А всякие разговоры и намеки о гос.кармане- спекуляции и демогогия. А это характерно для .болел Спартака! Поменяйте руководство и делом займитесь лучше.
"А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь"
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Дмитрий9779
Ответ Zenith forever
Вроде про молодого речи не было.
Медведев отметил — футболист, с которым ведется разговор является молодым, поэтому это и еще хорошая работа на перспективу. В ближайшие день-два оформление трансфера будет завершено и будет сделано официальное заявление клуба.
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Babusya
Ответ Виталик Украинский
Не из казначейских же фондов, как у некоторых...
Из газопровода, ежу понятно.
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Виталик Украинский
Ответ Cst Cap
Давай мы им поможем? Хелвен не имел права играть против "Зенита", нарушено(?) миграционное законодательство https://t.me/insider111/1575
Очканули конечно псевдоармейцы, не подготовив игрока бросили его на Зенит, ради спасения очка.
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Дмитрий9779
Ответ Zenith forever
Вроде про молодого речи не было.
Говорил на перспективу...
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Zenith forever
Ответ prus_3
Медведев не зря вбросил на днях про молодого и энергичного. Ждем вот.
Вроде про молодого речи не было.
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Виталик Украинский
Ответ Babusya
А фэйс не лопнет? :)
Не из казначейских же фондов, как у некоторых...
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Spartakus1984
Ответ Виталик Украинский
Рассказов то почему развивается в КС, а не в Спартаке, КБ трусишки?
Спартак развил Рассказова до уровня Крыльев.Пусть зенит кого то разовьет сильнее чем Рассказов,только порадуюсь.
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Cst Cap
Ответ Дмитрий9779
На других ресурсах новость,что Келвен не мог играть против Зенита,спортс не отставайте.
Давай мы им поможем?
Хелвен не имел права играть против "Зенита", нарушено(?) миграционное законодательство
https://t.me/insider111/1575
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Spartakus1984
Ответ Zenith forever
Семак ведь не дурак, чтобы следовать подобным советам. Это Абаскаль пусть продолжает такое слушать и выполнять.
Ну и интересен такой зенит вам?В чем ценность чемпионств?
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Babusya
А фэйс не лопнет? :)
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wadwill13
блин впервые согласен. 7 бразильцев в старте с цска- маловато. надо купить ещё одного напа в состав из числа пляжных южно-американских полей))))
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