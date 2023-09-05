«Олимпиакос» подписал Поденсе из «Вулвс», Сольбаккена из «Ромы» и экс-форварда «Сити» Йоветича

«Вулверхэмптон» отдал Даниэла Поденсе «Олимпиакосу» в аренду.

Полузащитник вернулся в команду, которую покинул в 2020 году.

В прошлом сезоне португалец провел в 32 матча и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: olympiacos.org

Также греческий клуб подписал бывшего форварда «Интера» и «Манчестер Сити» в качестве свободного агента. Летом 33-летний футболист покинул «Герту».

Детально его показатели можно изучить тут.

Изображение: olympiacos.org

Еще один новичок « » – . Его приобрели у «Ромы», в которую хавбек перешел в 2022 году. Статистика футболиста – по этой ссылке.

Фото: olympiacos.org

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