«Олимпиакос» подписал Поденсе из «Вулвс», Сольбаккена из «Ромы» и экс-форварда «Сити» Йоветича
«Вулверхэмптон» отдал Даниэла Поденсе «Олимпиакосу» в аренду.
Полузащитник вернулся в команду, которую покинул в 2020 году.
В прошлом сезоне португалец провел в АПЛ 32 матча и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: olympiacos.org
Также греческий клуб подписал бывшего форварда «Интера» и «Манчестер Сити» Стевана Йоветича в качестве свободного агента. Летом 33-летний футболист покинул «Герту».
Детально его показатели можно изучить тут.
Изображение: olympiacos.org
Еще один новичок «Олимпиакоса» – Ола Сольбаккен. Его приобрели у «Ромы», в которую хавбек перешел в 2022 году. Статистика футболиста – по этой ссылке.
Фото: olympiacos.org
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