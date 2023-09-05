«Олимпиакос» подписал Поденсе из «Вулвс», Сольбаккена из «Ромы» и экс-форварда «Сити» Йоветича

Теги Герта Рома премьер-лига Англия серия А Италия Олимпиакос высшая лига Греция Вулверхэмптон Стеван Йоветич Д2 Германия Даниэл Поденсе Ола Сольбаккен Футбол

«Вулверхэмптон» отдал Даниэла Поденсе «Олимпиакосу» в аренду.

Полузащитник вернулся в команду, которую покинул в 2020 году.

В прошлом сезоне португалец провел в АПЛ 32 матча и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: olympiacos.org

Также греческий клуб подписал бывшего форварда «Интера» и «Манчестер Сити» Стевана Йоветича в качестве свободного агента. Летом 33-летний футболист покинул «Герту».

Детально его показатели можно изучить тут.

Изображение: olympiacos.org

Еще один новичок «Олимпиакоса» – Ола Сольбаккен. Его приобрели у «Ромы», в которую хавбек перешел в 2022 году. Статистика футболиста – по этой ссылке.

Фото: olympiacos.org

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6 комментариев

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Under
Бачка Топола это вам не шутки
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Alex31
Ну и нахрена им Изидор?
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!!!Bata!!!
Йоветич за Интер и Сити сумарно поиграл 61 матч на двоих, за Фиорентину же 116, то есть, больше чем где либо, но, sports.ru, по видимому кроме как Фиорентина Кокорина, ленится упомянуть эти 116 матчей проведенных за Фиорентину)
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Барыга блинами
Зря Йоветич сбрил кудряшки, в них вся сила была. В Фиалках он был реально очень крут.
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Слончик
Йоветич уже десять лет забивает по 5-6 голов, и до сих пор его куда-то приглашают. Агент гений у него.
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Ilya_1994
Ответ !!!Bata!!!
Йоветич за Интер и Сити сумарно поиграл 61 матч на двоих, за Фиорентину же 116, то есть, больше чем где либо, но, sports.ru, по видимому кроме как Фиорентина Кокорина, ленится упомянуть эти 116 матчей проведенных за Фиорентину)
И за Монако он сыграл в совокупности столько же матчей в чемпионате, сколько за Сити и Интер вместе взятые.
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