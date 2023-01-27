«Барса» показала желтую 4-ю форму с флагом Каталонии на груди. Эмблема – по центру

Теги Барселона Ла Лига Nike игровая форма стиль Футбол

«Барселона» представила четвертый комплект формы на этот сезон.

На желтую форму нанесены красные вертикальные полоски, формирующие флаг Каталонии – Саньеру.

Эмблема «Барселоны» размещена на груди по центру, а свуш, символ Nike, будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify размещен под флагом Каталонии.

Впервые в этой форме «Барса» сыграет 28 января – в матче Ла Лиги против «Жироны».

Фото: fcbarcelona.com

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51 комментарий

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xQcoW
С такой формой в макдональдсе только работать))
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Артём Горбенко
Ответ Flow market Victor Mercedes
Смелых и интересных дизайнеров сократили, денег нет, Гави продлить не на что, зп переполнено)
У Барселоны же какие-то свои дизайнеры, которым она платит зп

В от время найк: 🧐🧐
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Артём Мороз
Лучше была бы чёрной место жёлтого
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bsanchezb
Ответ vladuhha
Каса-Мила, один из домов Гауди
Спасибо! На крышу никогда не поднимался, надо будет заглянуть!
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Александр Баскаков
Ответ bsanchezb
Кто-нибудь знает что за место на фотках?
Парк Гуэль возможно
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Andrey Maximkin
Ответ bsanchezb
Кто-нибудь знает что за место на фотках?
крыша дома Гауди?
+1
0
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vladuhha
Ответ bsanchezb
Кто-нибудь знает что за место на фотках?
Каса-Мила, один из домов Гауди
+2
0
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vladuhha
hasta la vista, separatista
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лоцман
Красные вертикальные полосы должны быть немного повертикальнее.
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bsanchezb
Кто-нибудь знает что за место на фотках?
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Zombieset
Розовая была лучше
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FCKUZBASS
Не вертикальные полоски, а горизонтальные!
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шампион
Герб Барселоны прилег на полотенце, а Спотифаю и на песочке нормально.
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Антон Казанский
Где-то 8/10 по шкале Черкизона
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Оливер Кан удаляет Роберту
ого какое спотифаище по центру))
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Белые штаны Хави
Не хочу никого обидеть, но выглядит как то дешмански, как жёлтая форма аль-насра
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Boni Jek
Ответ DolJun
ахахаха, это так плохо, что даже хорошо. хотя свою жидко-коричневую форму они уже не переплюнут)
Как не увижу, комментарий скрыт
.....
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Boni Jek
Ответ зак
ЛГБТ форма..
У тебя
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pvh-82
Денег нет, игроков просят зарплаты урезать, по миру ходят побираются а форму ненужную шьют...
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Утка из Центрального Парка
Ответ Экспертное мнение
Нафига вообще нужны эти четвертые формы, если их почти никогда не используют, что есть, что нет их
Чтобы продавать футболки
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Абдул Абакаев
Ответ Верховный Лорд
Гампера
не заживает да?
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ДЖИН
Можно было бы добавить пару эмблем в виде Каталонских хозяев Мадрида.
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зак
ЛГБТ форма..
+1
-6
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ЧИКО
Если честно,мне эти жёлтые формы не нравиться. Также как и не нравился розовый, светло зелёный, голубой цвет. Кроме политической нагрузки в этих цветах ничего нет. Команда выглядит как маменькины сыночки, теряется брутальность и мощь клуба. Форма должна давать команде вид величия и лидерства, а эти цвета какие-то нежные…
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ДЖИН
Ответ benjamin92
Эта форма настолько некрасива, как будто недавно оскорбила Роналду )
Роналду уже оскроблен играя в верблюд чемпионшипе.
+1
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0
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