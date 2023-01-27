«Барса» показала желтую 4-ю форму с флагом Каталонии на груди. Эмблема – по центру

« » представила четвертый комплект формы на этот сезон.

На желтую форму нанесены красные вертикальные полоски, формирующие флаг Каталонии – Саньеру.

Эмблема «Барселоны» размещена на груди по центру, а свуш, символ , будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify размещен под флагом Каталонии.

Впервые в этой форме «Барса» сыграет 28 января – в матче против «Жироны».

Фото: fcbarcelona.com