«Барса» показала желтую 4-ю форму с флагом Каталонии на груди. Эмблема – по центру
«Барселона» представила четвертый комплект формы на этот сезон.
На желтую форму нанесены красные вертикальные полоски, формирующие флаг Каталонии – Саньеру.
Эмблема «Барселоны» размещена на груди по центру, а свуш, символ Nike, будет перемещен с груди на рукава футболки. Логотип компании Spotify размещен под флагом Каталонии.
Впервые в этой форме «Барса» сыграет 28 января – в матче Ла Лиги против «Жироны».
Фото: fcbarcelona.com
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