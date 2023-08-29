Экс-хавбек «Шальке» Бенталеб вернулся в «Лилль» из «Анжера» за 4,5 млн евро

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28-летний алжирец подписал с французским клубом контракт до июня 2026 года.

Согласно Transfermarkt, «Лилль» заплатил за Бенталеба 4,5 млн евро.

Полузащитник – воспитанник клуба, но не провел ни одного матча за главную команду «Лилля».

Также Бенталеб известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Шальке» и «Ньюкасл».

фото: losc.fr

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