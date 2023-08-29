Экс-хавбек «Шальке» Бенталеб вернулся в «Лилль» из «Анжера» за 4,5 млн евро

Теги Лилль лига 1 Франция трансферы Анжер Набиль Бенталеб Футбол

«Лилль» объявил о переходе хавбека «Анжера» Набиля Бенталеба.

28-летний алжирец подписал с французским клубом контракт до июня 2026 года.

Согласно Transfermarkt, «Лилль» заплатил за Бенталеба 4,5 млн евро.

Полузащитник – воспитанник клуба, но не провел ни одного матча за главную команду «Лилля».

Также Бенталеб известен по выступлениям за «Тоттенхэм», «Шальке» и «Ньюкасл».

фото: losc.fr

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1 комментарий

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окечуква
Около 10 лет назад, совсем еще юным, подавал надежды в Шпорах, это было в первый сезон Поча. Потом, если не путаю, вылетел с травмой, потерял место в основе и поругался с Почем, который его вышиб из клуба.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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