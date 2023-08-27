Валерий Непомнящий: «Талантливые футболисты ленивы. Талант тормозит человека в развитии. Роналду и Месси – это талант и трудолюбие. А те, кого боженька немного обидел, привыкли пахать»
Валерий Непомнящий считает многих талантливых игроков ленивыми.
– Почему многие талантливые футболисты не реализуют свой потенциал до конца?
– Их главный минус – они ленивые! Не очень любят трудиться. Но их меньшинство. Большинство привыкли работать.
Талант, к сожалению, тормозит человека в развитии. Роналду и Месси, наверное, в себе сочетают талант и трудолюбие.
Талантливые и ленивые, увы, норма в нашем футболе. Те, кого боженька немного обидел, они привыкли с детства пахать, трудиться, чтобы играть на высоком уровне, – сказал российский тренер.
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ПС. Уже один ниже даже написал.