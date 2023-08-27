Валерий Непомнящий: «Талантливые футболисты ленивы. Талант тормозит человека в развитии. Роналду и Месси – это талант и трудолюбие. А те, кого боженька немного обидел, привыкли пахать»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Валерий Непомнящий Футбол

Валерий Непомнящий считает многих талантливых игроков ленивыми.

– Почему многие талантливые футболисты не реализуют свой потенциал до конца?

– Их главный минус – они ленивые! Не очень любят трудиться. Но их меньшинство. Большинство привыкли работать.

Талант, к сожалению, тормозит человека в развитии. Роналду и Месси, наверное, в себе сочетают талант и трудолюбие.

Талантливые и ленивые, увы, норма в нашем футболе. Те, кого боженька немного обидел, они привыкли с детства пахать, трудиться, чтобы играть на высоком уровне, – сказал российский тренер.

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9 комментариев

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человек-муравей человек-физрук
во всех топ клубах Европы талантливые игроки и они все трудолюбивые. иначе не играли бы в топах
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red hikkikomori
Ответ человек-муравей человек-физрук
во всех топ клубах Европы талантливые игроки и они все трудолюбивые. иначе не играли бы в топах
ну не прям все, есть и достаточно типов вроде Погба - талантливый и ленивый, или Лингард - не оч талантливый и ленивый
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AnMe
Да ладно. Все еще огромное количество людей считают Месси талантом от Бога, который делает базовые упражнения и сидит на диване. А Роналду - пахарем без таланта, который не вылезает из спортзала.
ПС. Уже один ниже даже написал.
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Schiaff1no
Все люди от природы ленивые, тут вопрос менталитета
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Ayan Yermek
Ответ red hikkikomori
ну не прям все, есть и достаточно типов вроде Погба - талантливый и ленивый, или Лингард - не оч талантливый и ленивый
Лингард не ленивый.У него псих травма,кошмарное детство.Жалко чела
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Алик 67
Ответ red hikkikomori
ну не прям все, есть и достаточно типов вроде Погба - талантливый и ленивый, или Лингард - не оч талантливый и ленивый
Про Балотелли забыли, какой мог бы быть звездой
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