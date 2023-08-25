Тео Бонгонда: «Расспрашивал Кофрие о жизни в России и «Спартаке», он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь»

Теги Спартак премьер-лига Россия Тео Бонгонда Максимилиано Кофрие Футбол

Тео Бонгонда вспомнил, как принимал решение о переходе в «Спартак».

– Как ты отреагировал на предложение «Спартака»?

– После окончания сезона я был в сборной, когда агент позвонил и сообщил о таком варианте. Все случилось очень быстро. Я даже не успел забрать вещи из Испании, они до сих пор там.

– Ты быстро дал согласие на переезд в Россию?

– Я бы так не сказал. Тем более что у меня были и другие предложения. 

– Откуда?

– Был вариант остаться в Испании, были разговоры про Германию. Речь о сильных командах, но до серьезной стадии переговоров дело не дошло. Еще звали в Эмираты, но для такого я точно еще молод.

– Почему выбрал нас?

– Для меня важно было почувствовать, что во мне действительно заинтересованы. После разговора с тренером «Спартака» я это ощутил. Он сказал, что здесь я смогу в полной мере раскрыть свой потенциал. И другие варианты отпали. Хотя, повторю, клубы были серьезные. Но интерес и предложение отсюда были самые конкретные.

– Но ты сказал, что дал согласие не сразу.

– Конечно, ведь не секрет, что о России сейчас часто говорят в негативных красках. Мне хотелось узнать об остановке здесь от человека, который видел все своими глазами, а не складывает впечатление по новостям и газетам. 

– Кто стал им для тебя?

– Макс Кофрие, против которого играл в Бельгии. Пока я был в сборной, мы общались, я расспрашивал его о жизни в России и «Спартаке». И он рассказывал только хорошее. Поэтому я здесь.

– Семья легко поддержала твое решение перейти в «Спартак»?

– Семья доверяет мне. Конечно, сначала задавали вопросы о политике. Но в итоге мой выбор поддержали. Родные уже успели навестить меня в Москве, – сказал вингер «Спартака».

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7 комментариев

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AFRIKAN
Молодец!
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Slavanya
Кофри пусть и не такой яркий, но в итоге очень полезный трансфер. Удачи, рыжему!!!
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Владимир Молявин
Молодец, Макс!!! Удачи!!!
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Egor Aleksandrovich
хорошего игрока мясные купили, по старту сезона нравится.
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rus1973
хороший трансфер,что редкость для Спартака
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