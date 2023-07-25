25 июля в Оренбурге состоится матч 6 тура Чемпионата России. Оренбургская команда в родных стенах будет принимать столичный клуб ЦСКА. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.

Пока сложно узнать ту команду Лички, которую мы видели в прошлом сезоне. Уже много очков оренбургская команда потеряла на старте сезона и успела поменять тренера, у которого есть еще много времени в сезоне, чтобы стабилизировать ситуацию в команде и улучшить результаты. ЦСКА выглядит очень крепкой и хорошей командой, претендующей в этом году на чемпионство. Еще немного бы им подтянуть в некоторых компонентах игры и было бы их не остановить. Сможет ли оренбургская команда прервать свою неудачную серию из 5 матчей без побед в этом сезоне, или же она ее продолжит и закрепится на последней строчке в таблице, мы узнаем совсем скоро.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка: П2, Ф2 (-1), ИТМ1 (0,5).

Оренбург

Оренбуржцы неплохо смотрелись в прошлом сезоне РПЛ. За счет плодотворной работы тренера Марцела Лички и его футболистов, удалось занять высокое 7 место, оставив много именитых клубов позади себя в таблице. И всего на 2 балла по итогу они отстали от шестого «Краснодара», что довольно неплохо. С результативностью все было неплохо в прошлом сезоне, удалось забить 58 мячей в 30 турах, что около 2 голов за игру. Еще выше не позволило забраться количество пропущенных голов, получилось чуть меньше (55).

Перед стартом нового сезона «Оренбург» возглавил Иржи Ярошик, известный по выступлениям за футбольный клуб ЦСКА. Он пришел на смену ушедшему на повышение в «Динамо» Марцелу Личке. А после серии неудач в начале сезона «Оренбург» 22 августа 2023 года объявил об увольнении чешского тренера.

А новым главным тренером назначили Давида Деограсию, который был тренером академии оренбургского клуба.

В новом сезоне удалось подписать в команду следующих игроков: Мансилью из «Расинг Клуб», в прошлом сезоне он играл на правах аренды, Гюрлюка из «Алтынорду», Муро из «Химнасии», Оганесян из «Спартака», Сидоров из «Кубани». В аренду взяты: Куэро из «Индепендьенте», Адамов «Зенита» и Гогличидзе из «Урала».

А ушли из клуба: Эктов, Стаматов, Аюпов, Болотов, Гошев, Акоста.

Новый сезон РПЛ стартовал для оренбуржцев неудачно и в их активе всего 1 набранный балл за 5 сыгранных турах. Отсюда и последнее место в турнирной таблице Чемпионата России с двухочковым отставанием от 15-го «Факела». Оренбуржцам удалось забить всего 3 мяча в 6 сыгранных турах, при этом 12 голов было пропущено, что больше всех в чемпионате среди остальных команд. А ничью оренбуржцам удалось зацепить в матче 2 тура с «Рубином» (1:1), когда отыгрались лишь в концовке матча.

В последнем сыгранном матче РПЛ «Оренбург» крупно уступил в гостях «Ахмату» (0:4), неудачно сыграв в первом тайме, где было пропущено 3 гола им не удалось потом включиться в игру, чтобы навязать борьбу своему оппоненту.

Результаты «Оренбурга» в пяти последних сыгранных матчах:

20.08.23 «Ахмат» — «Оренбург» 4 :0

— «Оренбург» :0 12.08.23 «Оренбург» — «Краснодар» 0: 2 ;

0: ; 09.08.23 «Оренбург» — «Сочи» 2 :0;

— «Сочи» :0; 05.08.23 «Оренбург» — «Урал» 0: 2 ;

0: ; 30.07.23 «Рубин» — «Оренбург» 1:1.

Интересные статические факты «Оренбурга»:

В активе команды только 1 победа в последних 8 встречах;

В последней домашней игре было поражение;

Оренбуржцы забили всего 2 гола в последних 6 матчах;

В 4 последних играх «Оренбурга» обе команды не забивают;

В 5 последних матчах лишь 1 раз было забито 3 и более мяча за игру;

«Оренбург» в 3 из 4 последних матчах в качестве хозяев не забивает.

Прогноз на матч Сельта – Реал

ФК ЦСКА

Команда Федотова в прошлом сезоне РПЛ завоевала 2 место и забрала серебряные медали турнира. В их активе было 58 очков, добытых в 30 турах, но от золотого «Зенита» отставание получилось приличным (в 12 очков), хоть и провели хорошую концовку чемпионата, сдвинув нескольких оппонентов вниз таблицы.

Москвичам в прошлом сезоне удалось выиграть трофей Кубка России, в решающем матче они обыграли «Краснодар» в серии пенальти (6:5), после ничьи (1:1).

ЦСКА в этом году на трансферном рынке не блистает. У «Пахтакора» был приобретен перспективный атакующий игрок Файзуллаев, а также выкуплен Мойзес из «Интернасьонала», который ранее играл арендованным.

А покинули московскую команду следующие футболисты: Медина, Зайнутдинов, Эджуке, Щенников.

В Чемпионате России ЦСКА стартовали неплохо и идут в лидирующей пятерке, занимая как раз 5 место. В их активе 9 баллов, столько же и у «Спартака». При этом от лидирующего «Краснодара» отставание всего в 4 очка. Москвичи на данный момент являются самой результативной командой чемпионата и на их счету 12 забитых мячей, а их форвард Федор Чалов лучший бомбардир чемпионата наряду с Кассьерой.

Стабильности результатов команде Федотова пока не хватает.

В прошлом 4 туре им удалось с большим трудом обыграть в родных стенах «Сочи» (3:1), который с 47 минуты матча играл в меньшинстве, но при этом смог сравнять счет после гола москвичей. А самая концовка поединка все же прошла под диктовку ЦСКА, которые смогли дожать сочинцев после многочисленных голевых моментов.

В последнем же сыгранном 5 туре случился проигрыш в гостевом дерби от «Динамо» (1:2). ЦСКА удалось забить первыми уже на 6 минуте отличился Заболотный, но второй тайм получился неудачным и в его начале и конце было пропущено по голу, а последний мяч победный для «динамовцев» был забит с пенальти.

Результаты ЦСКА в пяти последних сыгранных матчах:

19.08.23 «Динамо» Москва — ЦСКА 2 :1 ;

— ЦСКА :1 13.08.23 ЦСКА — «Сочи» 3:1;

— «Сочи» 3:1; 09.08.23 ЦСКА — «Факел» 0: 2 ;

0: ; 05.08.23 ЦСКА — «Локомотив» Москва 4 :1;

— «Локомотив» Москва :1; 30.07.23 «Ахмат» — ЦСКА 2:3.

Интересные статические факты ЦСКА:

В 4 из 6 последних матчах команда побеждает;

Последний гостевой матч был проигран;

В 2 последних встречах «армейцев» забивают обе команды;

В 6 из 7 последних матчах было забито 3 и более мячей;

В 4 последних матчах в качестве гостей команда забивала;

За последние сыгранных 5 матчей команда в среднем забивает 2 гола за игру;

В 6 из 7 последних игр москвичи отличаются голом.

Оренбург – ЦСКА: история личных встреч

Команды в истории противостояний провели между собой 11 очных поединков, 8 из которых в рамках РПЛ, 1 кубковый, а 2 матча были товарищескими. Тотальное преимущество на стороне «армейцев» – 8 побед, при одном поражении. А 2 матча закончились ничейным результатом.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

26.07.23 «Оренбург» – ЦСКА (0: 6 ).

(0: ). 07.05.23 ЦСКА – «Оренбург» ( 2 :1).

– «Оренбург» ( :1). 04.02.23 «Оренбург» – ЦСКА (1:1).

19.01.23 «Оренбург» – ЦСКА (0: 1 ).

(0: ). 23.10.22 «Оренбург» – ЦСКА (2:2).

Оренбуржцы ни разу не побеждали москвичей в домашних поединках и всего в 10 встречах они забили 8 голов. ЦСКА же в последних 4 очных гостевых встречах в рамках РПЛ победил оппонента, а за все 11 игр забил 24 гола. А в 2 из 3 последних играх обе команды забивали друг другу.

Последний раз Оренбург» победил ЦСКА в гостевой встрече РПЛ в 2019 году (3:2).

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Оренбург – ЦСКА

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния московскую команду. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа Оренбурга — 4.24;

Ничья — 3.99;

Победа ЦСКА — 1.79;

Ф1 (1,5) — 1.40;

Ф2 (-1) — 2.40;

ТБ (2,5) — 1.56;

ТМ (2,5) — 2.47;

ИТМ1 (0,5) — 3.16;

ОЗ (да) — 1.59;

ОЗ (нет) — 2.38.

Оренбуржцы образца прошлого сезона и сейчас — кажутся двумя абсолютно разными командами. Их слабая игра в атаке и беззубая в обороне плодов не приносит и явно команду нужен какой-то новый толчок и прорыв сил и мотивации. ЦСКА же пусть и немного лихорадит пока в начале сезона, но игра смотрится все же динамичной и интересной. Последний очный поединок команды проводили месяц назад и тогда на голову выше как раз показал себя москвичи, которые без шансов обыграли их (6:0). В предстоящем поединке отдаю предпочтение ЦСКА и думаю что они также уверенно заберут 3 очка, как это было совсем недавно. Тем более на их победу дают отличнейший коэффициент — 1.79.

Здесь можно попробовать и сделать ставку на Ф2 (-1), если думаете что ЦСКА выиграет с разницей в 2 мяча и более, а если она будет минимальной, то вам вернется сумма вашего пари.

Еще, как вариант, можно сделать ставку на ИТМ1 (0,5), учитывая что в двух последних встречах оренбуржцы не забивают, также и в последней очной встрече с ЦСКА не отличались.

Где смотреть матч Оренбург – ЦСКА

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥