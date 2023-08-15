«ПСЖ» продал защитника сборной Сенегала Диалло катарскому «Аль-Араби» за 15 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы высшая лига Катар Аль-Араби Доха Абду Диалло Футбол

«Аль-Араби» подписал защитника сборной Сенегала Абду Диалло.

«ПСЖ» объявил о продаже 27-летнего футболиста. В новой команде игрок взял 22-й номер.

По данным Maxifoot, контракт с Диалло заключен на 4 года. По информации журналиста Фабриса Хокинса, парижане получили 15 млн евро.

Диалло перешел в «ПСЖ» в 2019 году и принял участие в 75 матчах, завоевав 7 трофеев. Последний сезон он провел в аренде в «Лейпциге».

Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев

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Peter Parker
Трофей каждые 10 матчей. Что за легенда, что за чемпион
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che kaif
Где шутники про ффп и ПСЖ?! Уже на 200 млн продали
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igls54
AL SALE, да и только
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окечуква
Честно говоря, игрок ни рыба, ни мясо. Среднего уровня. А теперь заработает неплохо, для него очень удачный вариант.
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Three Days Grace
бро вообще в курсе, что Аль-Араби не из той страны?)
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