«ПСЖ» продал защитника сборной Сенегала Диалло катарскому «Аль-Араби» за 15 млн евро
«Аль-Араби» подписал защитника сборной Сенегала Абду Диалло.
«ПСЖ» объявил о продаже 27-летнего футболиста. В новой команде игрок взял 22-й номер.
По данным Maxifoot, контракт с Диалло заключен на 4 года. По информации журналиста Фабриса Хокинса, парижане получили 15 млн евро.
Диалло перешел в «ПСЖ» в 2019 году и принял участие в 75 матчах, завоевав 7 трофеев. Последний сезон он провел в аренде в «Лейпциге».
Подробно со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
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