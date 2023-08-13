Экс-судья Бурруль о неназначенном пенальти в ворота «Реала»: «Фол очевиден, Милитао бьет сильно и безрассудно. Это должна быть максимальная мера»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига судьи Альфонсо Перес Бурруль Хесус Хиль Мансано Эдер Милитао Унаи Гомес Футбол

Альфонсо Перес Бурруль оценил судейство в матче «Реал» – «Атлетик».

На 38-й минуте матча 1-го тура Ла Лиги, в котором «Реал» обыграл «Атлетик» на выезде со счетом 2:0, Эдер Милитао ударил по ногам Унаи Гомеса. После просмотра ВАР главный арбитр матча Хесус Хиль Мансано решил не назначать пенальти.

По мнению бывшего арбитра, за нарушение со стороны Милитао в данном эпизоде стоило указать на 11-метровую отметку.

«Здесь он [судья] должен был применить максимальную меру наказания. Судья видит, что игрок «Атлетика» бьет по мячу до выхода Милитао, но фол очевиден из-за силы и безрассудства защитника «Реала», – сказал Бурруль.

Защитник «Реала» травмировал колено и был заменен на 50-й минуте, он покидал поле в слезах. Позже выяснилось, что у Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

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2 комментария

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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Это тот эпизод, когда он после удара по воротам, скосил нападающего?
Двоякий эпизод. Вроде и ударил по воротам, но и удар по ногам очевиден. На усмотрение судьи, как говорится.
Кстати, если после удара, мяч улетел за пределы поля и фол был технически после свистка? Помню на ЧМ так вторую жёлтую отменили, мол прежде мяч ушёл за лицевую.
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