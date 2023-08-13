Экс-судья Бурруль о неназначенном пенальти в ворота «Реала»: «Фол очевиден, Милитао бьет сильно и безрассудно. Это должна быть максимальная мера»

Альфонсо Перес Бурруль оценил судейство в матче «Реал» – «Атлетик».

На 38-й минуте матча 1-го тура , в котором « » обыграл « » на выезде со счетом 2:0, ударил по ногам Унаи Гомеса. После просмотра ВАР главный арбитр матча решил не назначать пенальти.

По мнению бывшего арбитра, за нарушение со стороны Милитао в данном эпизоде стоило указать на 11-метровую отметку.

«Здесь он [судья] должен был применить максимальную меру наказания. Судья видит, что игрок «Атлетика» бьет по мячу до выхода Милитао, но фол очевиден из-за силы и безрассудства защитника «Реала», – сказал Бурруль.

Защитник «Реала» травмировал колено и был заменен на 50-й минуте, он покидал поле в слезах. Позже выяснилось, что у Милитао диагностирован разрыв крестообразной связки колена.

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