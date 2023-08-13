Фердинанд о переходе Саудовскую Аравию: «Верю, что в молодости сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в АПЛ и Европе. В 27-28 лет я бы ушел туда, без сомнений»

Рио Фердинанд допустил, что перешел бы в Саудовскую Аравию, если бы у него была возможность.

«Контекст очень важен. Если бы я был молодым игроком, который был на пороге завоевания трофеев, но я этого еще не сделал, думаю, я бы смог сказать «нет». Я искренне верю, что сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в Премьер-лиге и Европе.

Но если бы мне было 27-28 лет и я выиграл бы пару трофеев, то, имея в виду этот факт и зарплаты, о которых идет речь, я бы ушел. У меня нет никаких сомнений. Я могу на 100 процентов, от всего сердца сказать это», – заявил бывший защитник « » в эфире TNT Sports.

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