Фердинанд о переходе Саудовскую Аравию: «Верю, что в молодости сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в АПЛ и Европе. В 27-28 лет я бы ушел туда, без сомнений»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Футбол

Рио Фердинанд допустил, что перешел бы в Саудовскую Аравию, если бы у него была возможность.

«Контекст очень важен. Если бы я был молодым игроком, который был на пороге завоевания трофеев, но я этого еще не сделал, думаю, я бы смог сказать «нет». Я искренне верю, что сказал бы «нет», потому что мечтал о победах в Премьер-лиге и Европе.

Но если бы мне было 27-28 лет и я выиграл бы пару трофеев, то, имея в виду этот факт и зарплаты, о которых идет речь, я бы ушел. У меня нет никаких сомнений. Я могу на 100 процентов, от всего сердца сказать это», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» в эфире TNT Sports. 

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11 комментариев

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pit4er
Вот только ЛЧ Фердинанд выиграл уже ближе к 30, и чемпионство АПЛ в 27 было только одно
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Арман Мартиросян
27-28 лет это же самый пик большинства футболистов, а для ЦЗ вообще не возраст. Странные мысли от Фердинанда.
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Unwar25
Браво! Не стал лукавить и пытаться пристыдить тех, кто переходит. По сути туда и перешли в основном игроки 30+, которые выиграли всё что возможно, а теперь могут спокойно заработать на хорошую пенсию.
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Street Fighter
Ответ Арман Мартиросян
27-28 лет это же самый пик большинства футболистов, а для ЦЗ вообще не возраст. Странные мысли от Фердинанда.
Это сейчас 27-28 лет для ЦЗ вообще не возраст. А когда Рио было столько, а именно 17 лет назад, все было иначе
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Тухель
Ответ Барберис
Удивительно все же! Вроде в Европе, и у нас в головах оголтелых либералов, мысль о том, что в Саудовскоцй Аравии царит диктатура, что деньги пахнут "проклятой кровью", что режим проклятый..... А игроки переходят туда, и эти же либералы восхищяются арабской лигой, переходят туда..... и либералы замолчали..... А где протесты????????? Где принципиальность кованная железом, и человеческими ценностями? Они есть, или их нет? Очень хотелось бы, чтобы дауличные свиньи замолчали хотя бы. Эти свиньи портят нам жизнь, когда им нужно, и пользуются плодами своих "идейних врагов", когда они их нанимают. И болельщики, которые денно-нощно критикуют ПСЖ и МС, что-то в тряпку молчат, когда их кумиры переходят к денежным мешкам, правда без прикрытия европпйских названий. И что-то сразу теряют голос, и забывают о критике. Это странно. Хотелось бы от либералов и демократов последовательности, поскольку они претендуют на мир по их лекалам. А нормальные люди видят их двуличие, и вынуждены называть их свинями за это. А можно чтобы эта либерально-демократическая сволочь молчала и в другие моменты? Например, если Саудовская Аравия получит право на Чемпиоеат мира, что будет? Опять вакханалия от этих подонков? Конечно эти либералы и их слуги будут минусовать неудобную правду, стараясь обозначить приличие, но я заранке плюю им в лицо за "моральное перобувание" перед всем миром. Не стыдно?
Тебе лет 10? Общество не едино и никогда единым не будет. У какой нибудь Барселоны десятки млн болельщиков по всему миру, да и в России я уверен десятки тысяч, а может даже сотня тысяч наберется и может несколько. И в твоим воображение эти сто тысяч человек думают одинаково?
А на счет стран или целой Европы твои слова вообще смешны. Там протесты часто бывают в 20-30 человек в многомиллионном городе и типа если 20 студентов которым нечего делать после учебы протестуют, то по твоей логике так же думает весь город, вся страна и вся Европа?
Может мозги включишь.
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Геннадий Тимченко
Ответ Барберис
Как только правда, то либералы и демократы переходят на оскорбления. Это так банально! Дальше бдительно служи им, и непременно реагируй на правду так. Ведь слуга от хозяина недалеко падает после использования.
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите🤦
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