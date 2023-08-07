«Торино» купит Влашича у «Вест Хэма» за 12 млн евро. Никола набрал 11 очков по «гол+пас» в аренде в итальянском клубе

«Торино» выкупит Николу Влашича у «Вест Хэма».

Итальянский клуб заплатит 12 миллионов евро за 25-летнего хорватского полузащитника, чтобы оформить полноценный переход футболиста.

В прошлом сезоне выступал за « » на правах аренды.

Хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах Серии А.

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