«Торино» купит Влашича у «Вест Хэма» за 12 млн евро. Никола набрал 11 очков по «гол+пас» в аренде в итальянском клубе
«Торино» выкупит Николу Влашича у «Вест Хэма».
Итальянский клуб заплатит 12 миллионов евро за 25-летнего хорватского полузащитника, чтобы оформить полноценный переход футболиста.
В прошлом сезоне Никола Влашич выступал за «Торино» на правах аренды.
Хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах Серии А.
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