«Торино» купит Влашича у «Вест Хэма» за 12 млн евро. Никола набрал 11 очков по «гол+пас» в аренде в итальянском клубе

Теги Торино Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Никола Влашич Футбол

«Торино» выкупит Николу Влашича у «Вест Хэма».

Итальянский клуб заплатит 12 миллионов евро за 25-летнего хорватского полузащитника, чтобы оформить полноценный переход футболиста.

В прошлом сезоне Никола Влашич выступал за «Торино» на правах аренды.

Хавбек забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 34 матчах Серии А.

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4 комментария

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Верните деньги на базу за Влашича 🤗
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Лебовский где деньги.
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«Торино» - соответствующий уровню и подходящий для Влашича клуб. Прошедший сезон показал что Влашич так же хорошо вжился в тренерскую модель
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А вест хэм все продает, видимо копят деньги на Магуайера
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