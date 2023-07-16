Родригао не сыграет летом из-за операции. Защитник «Зенита» вернется на поле в конце сентября

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Стали известны приблизительные сроки восстановления Родригао.

По данным «Спорт-Экспресса», 27-летний защитник, который в конце мая был прооперирован в связи с травмой приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября.

Восстановление бразильца займет оставшуюся половину июля и весь август. Затем футболисту предстоит процесс набора формы.

Родригао выступает за «Зенит» с июля 2022-го. В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей за «Зенит» и забил один гол.

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6 комментариев

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Виктор
Ответ Владислав88
Шанс у Чистого, закрепиться. Хотя у Семака как не играй, всё в запас уйдёшь, когда бразилец здорово будет.
А Чистяков умеет в футбол играть? Все передачи ближнему, поперёк и назад. Это совсем не футбол.
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Фантом
Ответ Владислав88
Согласен. Начинает атаки слабо. Именно поэтому непонятно, почему не дают шанса Адамову, у которого хороший первый пас и скорость в 2 раза выше, чем у Чистого. Банальность трусость молодых у Семака без всякой логики.
Ну вообще-то это очевидно - Адамов именно как ЦЗ проигрывает даже Чистякову. Он лучше в поддержке атаки, безусловно, но собственные ворота тоже защищать надо.
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Владислав88
Ответ Виктор
А Чистяков умеет в футбол играть? Все передачи ближнему, поперёк и назад. Это совсем не футбол.
Согласен. Начинает атаки слабо. Именно поэтому непонятно, почему не дают шанса Адамову, у которого хороший первый пас и скорость в 2 раза выше, чем у Чистого. Банальность трусость молодых у Семака без всякой логики.
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Удар Кержакова
Ответ Владислав88
Согласен. Начинает атаки слабо. Именно поэтому непонятно, почему не дают шанса Адамову, у которого хороший первый пас и скорость в 2 раза выше, чем у Чистого. Банальность трусость молодых у Семака без всякой логики.
Потому что центральный защитник должен уметь играть головой и выигрывать борьбу, а не быть бегунком. Про то что Чистяков не умеет играть в пас это плохо, но Адамов может сыграть только 3-го центрального.
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