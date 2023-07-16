Родригао не сыграет летом из-за операции. Защитник «Зенита» вернется на поле в конце сентября

Стали известны приблизительные сроки восстановления Родригао.

По данным «Спорт-Экспресса», 27-летний защитник, который в конце мая был прооперирован в связи с травмой приводящей мышцы бедра, должен вернуться на поле в конце сентября.

Восстановление бразильца займет оставшуюся половину июля и весь август. Затем футболисту предстоит процесс набора формы.

выступает за «Зенит» с июля 2022-го. В прошлом сезоне игрок провел 26 матчей за « » и забил один гол.