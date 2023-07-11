«Челси» отдал Фофана «Униону» в аренду на сезон. Давида купили за 12 млн евро зимой
Давид Фофана перешел из «Челси» в «Унион».
Берлинская команда арендовала 20-летнего нападающего на один сезон. У немцев не будет права выкупа игрока.
«Челси» купил Фофана за 12 миллионов евро в зимнее трансферное окно. С тех пор ивуариец провел 4 матча за основную команду «синих».
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Сантос и Касадея пока оправдывают вложения.
А то, что им интересовались Брайтон и Унион с крутым скаутским отделом и он на минутку, будет в лч играть, это вообще не показатель.
А Фофана бист,после следующего сезона надеюсь вернётся только сильнее и будет у нас здравая конкуренция на позиции форварда.
Должна быть у него постоянная практика!
Удачи!
И "отличный" трансфер - это понятие растяжимое. Если отличный для того, чтобы на нём заработать впоследствии - может быть. А вот в футбольном смысле - большие сомнения. Кстати, найти игрока за 10 лямов, который пусть даже в перспективе смог бы реально усилить клуб калибра Челси - по нынешним временам сложнейший вопрос.
Ты про Энцо и Фелиша?))