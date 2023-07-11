«Челси» отдал Фофана «Униону» в аренду на сезон. Давида купили за 12 млн евро зимой

Давид Фофана перешел из «Челси» в «Унион».

Берлинская команда арендовала 20-летнего нападающего на один сезон. У немцев не будет права выкупа игрока.

« » купил за 12 миллионов евро в зимнее трансферное окно. С тех пор ивуариец провел 4 матча за основную команду «синих».

Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.fc-union-berlin.de/