«Челси» отдал Фофана «Униону» в аренду на сезон. Давида купили за 12 млн евро зимой

Теги Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Унион Берлин Давид Фофана Футбол

Давид Фофана перешел из «Челси» в «Унион».

Берлинская команда арендовала 20-летнего нападающего на один сезон. У немцев не будет права выкупа игрока. 

«Челси» купил Фофана за 12 миллионов евро в зимнее трансферное окно. С тех пор ивуариец провел 4 матча за основную команду «синих». 

Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://www.fc-union-berlin.de/

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30 комментариев

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edward_freeman
Ответ TheItalian204
Гениальный менеджмент, конечно.
А что не так? Купили талант, растёт в арендах. Может заиграет и подорожает.
Сантос и Касадея пока оправдывают вложения.
+22
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Денис Белозёров
Всё правильно делает Челси, топ нападами не рождаются,нужен трамплин. Унион прекрасный вариант, как и сама лига.
+21
-1
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Пепси пеналдувич
Усиление под ЛЧ,для Униона?)
+10
-1
+9
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diger499
Ответ Veni-Vidi-Vici
Уже почти ничего от него не жду. Реальность такова, что он не пригодился уже третьему тренеру Челси. Поттер и Лэмпард держали его в глухом запасе, а Почеттино, похоже, глянул на него на предсезонке и решил "не, ну нафиг, в аренду его". И это при том, что в Челси центральных нападающих, мягко говоря, не в избытке. Где и когда кто-то какой-то талант смог там разглядеть - для меня загадка. Больше похоже, что это просто недорогой молодой игрок из среднего чемпионата, за которым не было очереди из топ-клубов, взятый по принципу "выстрелит-не выстрелит". Может, когда-то он и сможет заиграть на уровне Челси, но верится в это всё меньше.
Ага, чего-то в 20 лет не показал себя в кризисном клубе, где даже мировые звёзды провалились. Можно крест ставить...
А то, что им интересовались Брайтон и Унион с крутым скаутским отделом и он на минутку, будет в лч играть, это вообще не показатель.
+7
-1
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DolJun
до сих пор аукается решение физруков поттера и лэмпарда пихать обамеянга в состав вместо этого молодого, который вышел и за пол тайма показал больше, чем обамеянг за весь сезон
+7
-3
+4
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The Best
Ответ DolJun
до сих пор аукается решение физруков поттера и лэмпарда пихать обамеянга в состав вместо этого молодого, который вышел и за пол тайма показал больше, чем обамеянг за весь сезон
Потом пихали Хаверца на позиции форварда,в одном матче помню Мудрик играл там 😂🤦🏻‍♂️
А Фофана бист,после следующего сезона надеюсь вернётся только сильнее и будет у нас здравая конкуренция на позиции форварда.
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sacha2
Ответ Born is the King
Для Датро это хороший трансфер. Наберётся опыта в Бундеслиге да и в ЛЧ поиграет. Думаю мячей 20 забьёт в Бундесе
...с интересом буду наблюдать его рост в Бундес. Он ещё многим там кровушки попьёт:)
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Cristiano Ronaldo
Не понимаю я руководство Челси. Фофана молодой, фактурный форвард, а на этой позиции, у Челси кроме Лукаку никого и нет. Для ротации, могли бы и оставить Фофана. Ну а для Униона, это очень мощное усиление. Браво немцы! 💥
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НРИ
Пенсы как обычно накупили молодняк потом по арендам по 5-6 лет рассылают
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Bayern Munich Mia San Mia
Зря Унион взял в аренду без права выкупа, не понимаю смысла таких аренд. Игрока нужно брать с перспективой. А так, наиграют, встроят в игровую модель, а потом уйдёт и ищи заново замену
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Ералы Актобе
Всё правильно!
Должна быть у него постоянная практика!
Удачи!
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Born is the King
Для Датро это хороший трансфер. Наберётся опыта в Бундеслиге да и в ЛЧ поиграет. Думаю мячей 20 забьёт в Бундесе
+2
-2
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*MVP*
Ответ DolJun
до сих пор аукается решение физруков поттера и лэмпарда пихать обамеянга в состав вместо этого молодого, который вышел и за пол тайма показал больше, чем обамеянг за весь сезон
да дело даже не в Фофана. лучше, чем играть с Обамеянгом, даже играть просто вдесятером.
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Николай Корягин
Надеюсь повторит историю Де Брейне
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sacha2
Для нападенца таранного типа - 20 лет, это юность. По тем моментам, которые у него были на поле, он очень понравился
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sacha2
Ответ Veni-Vidi-Vici
Уже почти ничего от него не жду. Реальность такова, что он не пригодился уже третьему тренеру Челси. Поттер и Лэмпард держали его в глухом запасе, а Почеттино, похоже, глянул на него на предсезонке и решил "не, ну нафиг, в аренду его". И это при том, что в Челси центральных нападающих, мягко говоря, не в избытке. Где и когда кто-то какой-то талант смог там разглядеть - для меня загадка. Больше похоже, что это просто недорогой молодой игрок из среднего чемпионата, за которым не было очереди из топ-клубов, взятый по принципу "выстрелит-не выстрелит". Может, когда-то он и сможет заиграть на уровне Челси, но верится в это всё меньше.
...уже - это сколько, год, два, три? Он был куплен в январе.
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Born is the King
Ответ Veni-Vidi-Vici
Уже почти ничего от него не жду. Реальность такова, что он не пригодился уже третьему тренеру Челси. Поттер и Лэмпард держали его в глухом запасе, а Почеттино, похоже, глянул на него на предсезонке и решил "не, ну нафиг, в аренду его". И это при том, что в Челси центральных нападающих, мягко говоря, не в избытке. Где и когда кто-то какой-то талант смог там разглядеть - для меня загадка. Больше похоже, что это просто недорогой молодой игрок из среднего чемпионата, за которым не было очереди из топ-клубов, взятый по принципу "выстрелит-не выстрелит". Может, когда-то он и сможет заиграть на уровне Челси, но верится в это всё меньше.
Да что ты такое несёшь? Датро как раз отличный трансфер за 10 млн
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Born is the King
Да что ты такое несёшь? Датро как раз отличный трансфер за 10 млн
И на чём основан этот вывод? На сотне минутах в форме Челси?

И "отличный" трансфер - это понятие растяжимое. Если отличный для того, чтобы на нём заработать впоследствии - может быть. А вот в футбольном смысле - большие сомнения. Кстати, найти игрока за 10 лямов, который пусть даже в перспективе смог бы реально усилить клуб калибра Челси - по нынешним временам сложнейший вопрос.
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sacha2
Ответ Veni-Vidi-Vici
Уже - это три тренера Челси, которые с ним работали. И видели его возможности на тренировках вживую, в отличие от нас.
...он 4 месяца был в составе. Какие 3 тренера? Да хоть 10.
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Pink Man
Ответ diger499
Ага, чего-то в 20 лет не показал себя в кризисном клубе, где даже мировые звёзды провалились. Можно крест ставить... А то, что им интересовались Брайтон и Унион с крутым скаутским отделом и он на минутку, будет в лч играть, это вообще не показатель.
Мировые звёзды в Челси - это кто?
Ты про Энцо и Фелиша?))
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Etcetera
Ответ sacha2
Для нападенца таранного типа - 20 лет, это юность. По тем моментам, которые у него были на поле, он очень понравился
Фофана не таранный форвард от слова совсем)) У него рост 1,81 см, он хорошо бежит, может обыграть, передачу сделать, хорошо открывается в полуфланг и смещается. Ни в каком месте он не таранного типа форвард.
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