Во сколько играют сборная Англии U-21 – сборная Испании U-21 финал Евро U-21 2023, 8 июля, время начала матча
В субботу, 8 июля, сыграют сборная Англии U-21 и сборная Испании U-21 в рамках Молодёжного Чемпионата Европы по футболу (до 21 года) 2023.
- Игра пройдет на стадионе «Батуми Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать букмекерская контора Винлайн
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Англии U-21 – сборная Испании U-21
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
Сборная Англии U-21: все новости
Сборная Испании U-21: все новости
Молодежный Чемпионат Европы по футболу (до 21 года) 2023: все новости
https://www.sports.ru/football/match/team-england-u21-vs-team-spain-u21/
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