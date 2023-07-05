«Пари НН» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова с правом выкупа

«Пари НН» объявил о переходе защитника «Спартака» Николая Толстопятова.

21-летний защитник перешел в « » на правах аренды с правом выкупа. Соглашение рассчитано на один сезон. Толстопятов будет выступать за нижегородский клуб под 65-м номером.

– воспитанник « » и выступал за молодежную команду красно-белых и «Спартак-2». В сезоне-2022/23 защитник на правах аренды выступал за « », за который провел 25 матчей в лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

Фото: fcnn.ru