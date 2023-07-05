«Пари НН» арендовал защитника «Спартака» Толстопятова с правом выкупа

Теги Спартак премьер-лига Россия трансферы Первая лига КАМАЗ Пари НН Николай Толстопятов Футбол

«Пари НН» объявил о переходе защитника «Спартака» Николая Толстопятова.

21-летний защитник перешел в «Пари НН» на правах аренды с правом выкупа. Соглашение рассчитано на один сезон. Толстопятов будет выступать за нижегородский клуб под 65-м номером.

Николай Толстопятов – воспитанник «Спартака» и выступал за молодежную команду красно-белых и «Спартак-2». В сезоне-2022/23 защитник на правах аренды выступал за «КАМАЗ», за который провел 25 матчей в Первой лиге. Его подробная статистика доступна здесь.

 

Фото: fcnn.ru

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3 комментария

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Владимир Молявин
Удачи, Коля!!!
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Faust Doc
НиНо пока больше всех трансферит. Даже Спартак дербанит!
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Ильдар Фарукшин
Вот уже вверх пошёл. Продалжай работать. Закрепись в основе. Всего хорошего
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