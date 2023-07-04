Агенты Кессиэ опровергли желание хавбека покинуть «Барсу»: «Неподтвержденная информация, вводящая в заблуждение. Считаем такой метод работы неэтичным»

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Франк Кессиэ агенты Футбол

Агенты Франка Кессиэ опровергли информацию о желании игрока уйти из «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Кессиэ получил предложение от саудовского «Аль-Ахли». Также писали, что игроку было бы интересно перейти в клуб АПЛ или Бундеслиги. 

Однако по информации агентства, представляющего интересы полузащитника, Кессиэ хочет остаться в «Барселоне».

«В очередной раз была опубликована неподтвержденная новость об одном из наших клиентов.

С этической точки зрения мы считаем, что это совершенно неправильный метод работы. Поэтому прекратите публиковать необоснованную и вводящую в заблуждение информацию, представленную в качестве новостей о нашем клиенте», – говорится в сообщении агентства.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кессиэ провел в составе «Барселоны» 28 матчей. Подробную статистику 26-летнего ивуарийца можно найти здесь.

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6 комментариев

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ljolik888
Кессье не плохой игрок , что доказала его игра за Милан . К сожалению в Барселоне , он не на своём месте .
+3
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+3
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& Co1366
Агенты набрасывают.
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i love it
Да уйди в Интер,так будет лучше для всех
0
0
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