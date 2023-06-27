Роман Ежов: «Малком на голову выше всех в РПЛ – с запасом. Он не глупый бегунок. Все факторы позволяют ему играть в любой топовой команде мира»

Роман Ежов высказался о сильных качествах Малкома.

– Кто тебя впечатлил больше всех по сезону?

– . Когда он только приехал, первые сезоны были не такими удачными. Казалось, да, бразилец и хорош в чем‑то, но не настолько.

А в этом году он очень сильно добавил. У него все действия осмысленные, атакующие, даже когда находится в обороне. Логично, что его все выбрали лучшим игроком чемпионата.

– Защитник «Крыльев» Солдатенков сказал, что Малком мог бы играть в топ‑6 командах мира.

– Однозначно. Малком на голову выше всех в – прям с запасом. Его сила – в совокупности умений. Во‑первых, он физически сильно одарен.

Мало кто об этом говорит, но Малком очень быстрый.

У него хорошо поставленный удар, отличная техника, передача. Он не глупый бегунок, а достаточно умный футболист.

Все эти факторы позволяют ему играть в любой топовой команде мира.

Сейчас, например, он ездил в сборную Бразилии, какие‑то голевые действия там делал. Он со всеми там на одном уровне плюс‑минус, – сказал полузащитник « » .

В прошедшем сезоне футболист « » забил 23 мяча, став лучшим бомбардиром Мир РПЛ.