Турищев о чемпионатах: «Не считаю целесообразным ехать в Сербию. Турция не факт, что сильнее РПЛ. В Европе отношение к русским игрокам неправильное»
Форвард «Ростова» Максим Турищев оценил возможность сыграть в европейских чемпионатах.
– Писали о том, что ты был в шорт-листе «Аякса». Предлагали ли тебе что-то конкретное?
– Мной и правда интересовался «Аякс». Я ездил туда в 2019 году.
За мной следили скауты клуба, рассматривали для молодежной команды. Переговоры со мной и моими агентами вел Шак Сварт
– Что не получилось?
– На тот момент мне было всего 17 лет, обязательно необходимо было дождаться совершеннолетия для перехода. Но коронавирус в 2020 году подпортил планы многим людям, в том числе и мне.
– После пандемии «Аякс» не возвращался к тебе?
– После этого ситуация с российским футболом поменялась. Но другие европейские клубы в дальнейшем интересовались.
– Из каких стран?
– Была одна итальянская команда Серии А. Рассматривали в молодежку. Также был интерес от бельгийского клуба. Было близко, но что-то не сложилось.
– Еще есть надежда уехать?
– Думаю, каждый российский футболист хотел бы свои силы в Европе попробовать, в классном топовом чемпионате. Я не исключение.
Есть желание попробовать себя там. Российский чемпионат очень сильный, но в Европе более атмосферные стадионы, больше фанатов и любви к футболу.
– А если поступит предложение из условных Сербии или Турции?
– Не считаю, что целесообразно ехать в Сербию. Все же в России чемпионат сильнее. Турция более приближена к топ-лигам.
Но сам чемпионат не факт, что сильнее нашего. Там шоу происходит именно на трибунах. За счет этого только может быть интереснее.
– Как думаешь, почему так мало футболистов из России уезжают в другие чемпионаты?
– Думаю, в Европе сложилось мнение, что наши игроки не котируются. И отношение к русским игрокам там изначально неправильное выстроилось, – сказал нападающий «Ростова» Максим Турищев, игравший в «Торпедо» в аренде.
Простите, а что значит правильное и неправильное отношение к русским?🤔
В Европе, просто футболист.
- Турция сильнее РПЛ - это факт.
- В Европе отношение к русским игрокам нормальное. Саня Головин и Миранчук - тому примеры. Никаких нападков на них, прекрасно ладят со всеми в своих командах.
так что, господин Турищев, неуд. приезжайте чуть позже на пересдачу.
Так можно сказать, что мы сильнее и условного французского чемпионата.
Что то не сложилось... Он даже не в курсе почему он не поехал в Бельгию и в Италию. Он не знает (!!!).
"И отношение к русским игрокам там изначально неправильное выстроилось"
Какие то ещё нужны подтверждения что плавать в болоте росфутбола за космические бабки это "жизнь удалась" и больше ничего и нафиг не надо?
И связь между "ничего не надо" и "неправильным отношением" она, как бы, очевидна.