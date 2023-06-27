Турищев о чемпионатах: «Не считаю целесообразным ехать в Сербию. Турция не факт, что сильнее РПЛ. В Европе отношение к русским игрокам неправильное»

Форвард «Ростова» Максим Турищев оценил возможность сыграть в европейских чемпионатах.

– Писали о том, что ты был в шорт-листе « ». Предлагали ли тебе что-то конкретное?

– Мной и правда интересовался «Аякс». Я ездил туда в 2019 году.

За мной следили скауты клуба, рассматривали для молодежной команды. Переговоры со мной и моими агентами вел Шак Сварт

– Что не получилось?

– На тот момент мне было всего 17 лет, обязательно необходимо было дождаться совершеннолетия для перехода. Но коронавирус в 2020 году подпортил планы многим людям, в том числе и мне.

– После пандемии «Аякс» не возвращался к тебе?

– После этого ситуация с российским футболом поменялась. Но другие европейские клубы в дальнейшем интересовались.

– Из каких стран?

– Была одна итальянская команда Серии А. Рассматривали в молодежку. Также был интерес от бельгийского клуба. Было близко, но что-то не сложилось.

– Еще есть надежда уехать?

– Думаю, каждый российский футболист хотел бы свои силы в Европе попробовать, в классном топовом чемпионате. Я не исключение.

Есть желание попробовать себя там. Российский чемпионат очень сильный, но в Европе более атмосферные стадионы, больше фанатов и любви к футболу.

– А если поступит предложение из условных Сербии или Турции?

– Не считаю, что целесообразно ехать в Сербию. Все же в России чемпионат сильнее. Турция более приближена к топ-лигам.

Но сам чемпионат не факт, что сильнее нашего. Там шоу происходит именно на трибунах. За счет этого только может быть интереснее.

– Как думаешь, почему так мало футболистов из России уезжают в другие чемпионаты?

– Думаю, в Европе сложилось мнение, что наши игроки не котируются. И отношение к русским игрокам там изначально неправильное выстроилось, – сказал нападающий « » , игравший в «Торпедо» в аренде.