Турищев о чемпионатах: «Не считаю целесообразным ехать в Сербию. Турция не факт, что сильнее РПЛ. В Европе отношение к русским игрокам неправильное»

Теги Ростов Аякс премьер-лига Россия высшая лига Турция высшая лига Сербия Матч ТВ Максим Турищев Футбол

Форвард «Ростова» Максим Турищев оценил возможность сыграть в европейских чемпионатах.

– Писали о том, что ты был в шорт-листе «Аякса». Предлагали ли тебе что-то конкретное?

– Мной и правда интересовался «Аякс». Я ездил туда в 2019 году.

За мной следили скауты клуба, рассматривали для молодежной команды. Переговоры со мной и моими агентами вел Шак Сварт

– Что не получилось?

– На тот момент мне было всего 17 лет, обязательно необходимо было дождаться совершеннолетия для перехода. Но коронавирус в 2020 году подпортил планы многим людям, в том числе и мне.

– После пандемии «Аякс» не возвращался к тебе?

– После этого ситуация с российским футболом поменялась. Но другие европейские клубы в дальнейшем интересовались.

– Из каких стран?

– Была одна итальянская команда Серии А. Рассматривали в молодежку. Также был интерес от бельгийского клуба. Было близко, но что-то не сложилось.

– Еще есть надежда уехать?

– Думаю, каждый российский футболист хотел бы свои силы в Европе попробовать, в классном топовом чемпионате. Я не исключение.

Есть желание попробовать себя там. Российский чемпионат очень сильный, но в Европе более атмосферные стадионы, больше фанатов и любви к футболу.

– А если поступит предложение из условных Сербии или Турции?

– Не считаю, что целесообразно ехать в Сербию. Все же в России чемпионат сильнее. Турция более приближена к топ-лигам.

Но сам чемпионат не факт, что сильнее нашего. Там шоу происходит именно на трибунах. За счет этого только может быть интереснее.

– Как думаешь, почему так мало футболистов из России уезжают в другие чемпионаты?

– Думаю, в Европе сложилось мнение, что наши игроки не котируются. И отношение к русским игрокам там изначально неправильное выстроилось, – сказал нападающий «Ростова» Максим Турищев, игравший в «Торпедо» в аренде.

17 комментариев

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Eric_Cartman
Сыграл в аутсайдере сезон, тк денег у команды на других не было и гонору…. 🤦‍♂️
+16
-1
+15
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JENNINGS
Турция - факт, что сильнее России
Простите, а что значит правильное и неправильное отношение к русским?🤔
+13
-6
+7
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Sinister Kid
Ответ JENNINGS
Турция - факт, что сильнее России Простите, а что значит правильное и неправильное отношение к русским?🤔
В России, человек, попадающий по мячу, топ-футболист.
В Европе, просто футболист.
+7
-1
+6
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Трусики в крови
Ответ Любезный Коссутий
31 игра, 0+2 🤷‍♂️он точно нападающий?
А вот не ври ! У него 25 игр, но без голов. Абсолютная чепуха а не игрок.
+7
-1
+6
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Egor Aleksandrovich
- Ехать в Сербию целесообразно, там есть еврокубки и нет фан-айди, как минимум.

- Турция сильнее РПЛ - это факт.

- В Европе отношение к русским игрокам нормальное. Саня Головин и Миранчук - тому примеры. Никаких нападков на них, прекрасно ладят со всеми в своих командах.

так что, господин Турищев, неуд. приезжайте чуть позже на пересдачу.
+6
-1
+5
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Cearvm
Конечно, неправильное. Заставляют играть за рыночную зарплату и не приглашают в топ-клубы)
+5
-2
+3
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Любезный Коссутий
31 игра, 0+2 🤷‍♂️он точно нападающий?
+4
-1
+3
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Ярик01
Хорошие команды в Сербии уж явно интереснее Торпедо
+3
-1
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ТТД Бубнова
Лимитный бездарь, ни одного гола не забил в карьере, а уже интервью раздает, куда стоит ехать, а куда нет 😂
+1
0
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Трусики в крови
А вот не ври ! У него 25 игр, но без голов. Абсолютная чепуха а не игрок.
Показатели за всю карьеру 31 0 0 2
+1
0
+1
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tolstiy
какое не правильное отношение? в попу не целуют, на руках не носят и за то что по мячу ногой попадаешь сразу миллион не переводят?
+2
-2
0
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Ya Tolik
В данный момент даже и не доказать, слабее или нет, мне кажется) мы ж не соперничаем в Европе.
Так можно сказать, что мы сильнее и условного французского чемпионата.
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S1rAlex
Товарищу этому первую букву в фамилии бы на Д поменять - самое то было бы.
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Overkiller
"Было близко, но что-то не сложилось."

Что то не сложилось... Он даже не в курсе почему он не поехал в Бельгию и в Италию. Он не знает (!!!).

"И отношение к русским игрокам там изначально неправильное выстроилось"

Какие то ещё нужны подтверждения что плавать в болоте росфутбола за космические бабки это "жизнь удалась" и больше ничего и нафиг не надо?

И связь между "ничего не надо" и "неправильным отношением" она, как бы, очевидна.
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Иван Алейников
Ответ Eric_Cartman
Сыграл в аутсайдере сезон, тк денег у команды на других не было и гонору…. 🤦‍♂️
Так он сам аутсайдер. Нападающий с 0 голов! Впору фамилию сменить на «Мудищев»
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Рома Политов
Ответ Egor Aleksandrovich
- Ехать в Сербию целесообразно, там есть еврокубки и нет фан-айди, как минимум. - Турция сильнее РПЛ - это факт. - В Европе отношение к русским игрокам нормальное. Саня Головин и Миранчук - тому примеры. Никаких нападков на них, прекрасно ладят со всеми в своих командах. так что, господин Турищев, неуд. приезжайте чуть позже на пересдачу.
Все так, только в Турции есть фан айди)
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