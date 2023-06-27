Экс-игрок «Барсы» Денис Суарес перешел в «Вильярреал». Контракт – на 3 года

Теги Барселона Сельта Вильярреал Эспаньол Ла Лига трансферы Денис Суарес Футбол

«Вильярреал» объявил о трансфере Дениса Суареса.

29-летний полузащитник подписал с «Вильярреалом» соглашение сроком на 3 года. Сообщается, что Суарес пройдет медобследование на следующей неделе, после чего присоединится к команде.

Суарес играл в составе «Вильярреала» в сезоне-2015/16, после чего перешел в «Барселону».

С января хавбек выступал в составе «Эспаньола» на правах аренды у «Сельты» и провел за каталонский клуб 18 матчей. Подробная статистика доступна здесь.

7 комментариев

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Akezhan Kutvarov
Был неплох когда-то, но в целом посредственность, если сравнивать с уровнем Барсы.
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Кино Музыка
Эх... Луис сразу вспомнился...
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Lionel Andres Messi 10
Игрок с талантом, но без стабильности и физики.
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dr. cage
Ответ Сикарио
помню это полено)
Был третьим новым Хави после Тиаго и Халиловича по версии рязанских ультрас Барсы..
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