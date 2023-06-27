Экс-игрок «Барсы» Денис Суарес перешел в «Вильярреал». Контракт – на 3 года

«Вильярреал» объявил о трансфере Дениса Суареса.

29-летний полузащитник подписал с «Вильярреалом» соглашение сроком на 3 года. Сообщается, что Суарес пройдет медобследование на следующей неделе, после чего присоединится к команде.

играл в составе « » в сезоне-2015/16, после чего перешел в «Барселону».

С января хавбек выступал в составе « » на правах аренды у «Сельты» и провел за каталонский клуб 18 матчей. Подробная статистика доступна здесь.