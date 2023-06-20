Защитник «Атлетико» Доэрти может перейти в клуб из Саудовской Аравии. С игроком ведутся переговоры
Мэтт Доэрти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы из Саудовской Аравии ведут переговоры с защитником «Атлетико».
Мэтт Доэрти перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в январе текущего года. Ранее сообщалось, что английский клуб расторг контракт с защитником, чтобы обойти лимит аренд игроков в зарубежные клубы. После истечения контракта с «Атлетико» в конце июня Доэрти станет свободным агентом.
С момента перехода в «Атлетико» Доэрти провел во всех турнирах 6 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.
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