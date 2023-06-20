Защитник «Атлетико» Доэрти может перейти в клуб из Саудовской Аравии. С игроком ведутся переговоры

Теги премьер-лига Англия Атлетико Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Мэтт Доэрти Футбол

Мэтт Доэрти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, клубы из Саудовской Аравии ведут переговоры с защитником «Атлетико».

Мэтт Доэрти перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико» в январе текущего года. Ранее сообщалось, что английский клуб расторг контракт с защитником, чтобы обойти лимит аренд игроков в зарубежные клубы. После истечения контракта с «Атлетико» в конце июня Доэрти станет свободным агентом.

С момента перехода в «Атлетико» Доэрти провел во всех турнирах 6 матчей. Его подробная статистика доступна здесь.

Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Сколько же на спортсе Саудитов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Young Hefner
Арабы такими темпами свою премьер лигу соберут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кайыргали Юнусов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Спартак Уокер
Сколько же на спортсе Саудитов
100+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий