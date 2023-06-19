Янбаев о «Локомотиве»: «Один из претендентов на чемпионство. «Зенит» всех превосходит, но каждый год что-то меняется, а с ЦСКА и «Спартаком» всегда боролись»

Ренат Янбаев назвал «Локомотив» претендентом на чемпионство в следующем сезоне Мир РПЛ.

«Локомотив» очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришел новый тренер, они усилились, показали хорошую игру. Если летом они еще усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку.

Могут ли они составить конкуренцию « »? Почему нет? С ЦСКА и « » они всегда боролись. Да, петербуржцы в последние годы всех превосходят, у них хорошие иностранцы. Но каждый год что-то меняется, никто не знает, как все пройдет в предстоящем сезоне. Поэтому «Локомотив» – один из претендентов на чемпионство», – сказал бывший защитник « ».

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