Янбаев о «Локомотиве»: «Один из претендентов на чемпионство. «Зенит» всех превосходит, но каждый год что-то меняется, а с ЦСКА и «Спартаком» всегда боролись»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ренат Янбаев премьер-лига Россия Футбол

Ренат Янбаев назвал «Локомотив» претендентом на чемпионство в следующем сезоне Мир РПЛ.

«Локомотив» очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришел новый тренер, они усилились, показали хорошую игру. Если летом они еще усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку.

Могут ли они составить конкуренцию «Зениту»? Почему нет? С ЦСКА и «Спартаком» они всегда боролись. Да, петербуржцы в последние годы всех превосходят, у них хорошие иностранцы. Но каждый год что-то меняется, никто не знает, как все пройдет в предстоящем сезоне. Поэтому «Локомотив» – один из претендентов на чемпионство», – сказал бывший защитник «Локомотива».

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5 комментариев

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Svobodu Mne
С чего вдруг?)
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Спартак Уокер
Если кто то и будет бороться с Зенитом в следующем сезоне то это точно не Локомотив .
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Невский баклан
Локо чемпионами стали с 60 очками, в составе с Жоао Марио, Миранчуком и Крыховяком. В нынешних условиях 60 очков очень мало, при этом состав слабее. Зенит точно опять будет чемпионом, ЦСКА 2м, ну а за 3ье место в борьбе с Краснодаром и Спартаком Локо выглядит убедительнее.
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Паровоз19
Ответ Невский баклан
Локо чемпионами стали с 60 очками, в составе с Жоао Марио, Миранчуком и Крыховяком. В нынешних условиях 60 очков очень мало, при этом состав слабее. Зенит точно опять будет чемпионом, ЦСКА 2м, ну а за 3ье место в борьбе с Краснодаром и Спартаком Локо выглядит убедительнее.
Крыховяка и Марио не было
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