Янбаев о «Локомотиве»: «Один из претендентов на чемпионство. «Зенит» всех превосходит, но каждый год что-то меняется, а с ЦСКА и «Спартаком» всегда боролись»
Ренат Янбаев назвал «Локомотив» претендентом на чемпионство в следующем сезоне Мир РПЛ.
«Локомотив» очень хорошо выступил в весенней части сезона. Пришел новый тренер, они усилились, показали хорошую игру. Если летом они еще усилятся, то в новом сезоне точно будут бороться за тройку.
Могут ли они составить конкуренцию «Зениту»? Почему нет? С ЦСКА и «Спартаком» они всегда боролись. Да, петербуржцы в последние годы всех превосходят, у них хорошие иностранцы. Но каждый год что-то меняется, никто не знает, как все пройдет в предстоящем сезоне. Поэтому «Локомотив» – один из претендентов на чемпионство», – сказал бывший защитник «Локомотива».
Игра: вы – гендиректор футбольного клуба. Управляйте командой и сделайте ее успешной
5 комментариев