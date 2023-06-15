Каннаваро проехал 254 км на велосипеде от Рима до Неаполя – он проиграл спор на чемпионство «Наполи»

Теги Фабио Каннаваро серия А Италия Джиро д'Италия Наполи Иван Бассо Чиро Феррара Винченцо Нибали Валерио Аньоли Футбол

Фабио Каннаваро проехал 254 километра на велосипеде, проиграв спор о титуле «Наполи».

Бывший защитник сборной Италии проделал путь от Рима до Неаполя вдоль побережья. Маршрут повторял один из этапов многодневной велогонки «Джиро Д’Италия». Всего Каннаваро провел в пути около 7 часов. Вместе с ним по маршруту проехали профессиональные велогонщики – в частности, Валерио Аньоли, Иван Бассо и Винченцо Нибали.

По словам велогонщика Валерио Аньоли, Каннаваро выполнял обещание бывшему игроку «Наполи» Чиро Ферраре, которое обязался выполнить, если «Наполи» выиграет скудетто.

«У Фабио был спор с Чиро Феррарой, и он пообещал совершить эту поездку, если «Наполи» выиграет скудетто. Отличная компания, чтобы вместе крутить педали и веселиться.

Нам, любителям велоспорта, приятно видеть, что Фабио совершает такие подвиги.

Каннаваро катается на велосипеде, и ему нравится это. Таких поездок он не совершает, но проезжает по 150-170 километров. Он всегда говорит мне: «Мне нравится страдать на велосипеде, я понял, насколько хорош велоспорт», – рассказал Аньоли.

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10 комментариев

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savik-A.M.
А в России один обещал усы сбрить , второй наголо постричься . В итоге оба послали всех на
+8
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blackwerwolf
А вот это прикольно.
+3
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+3
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corazón blanco
Ответ Ебздрогыч
Мужик пообещал - мужик сделал
Безусловно. Всегда уважаю человека, который держит слово. Роналдо тоже в прошлом году сдержал слово, после выхода Вальядолида в Примеру, пообещал проехать 500 км и сделал это, сильно.
+4
-2
+2
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Eric_Cartman
Че капиттанооооооо, Че Канноварроооооо
+2
-1
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Ебздрогыч
Мужик пообещал - мужик сделал
+6
-6
0
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Glukinho
ну если 150 проезжает, то 250 не особо страшно
вот новичку за раз, конечно, сложновато будет
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Lionel Andres Messi 10
Хорошо хоть не стал мухлевать, как Роналдо, проехавший 200 км за 4 дня (50 км за день) на электровелосипеде.
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Spaten
Красавчик, я тут вокруг деревни с детьми сдуру поехал, чуть не сошёл, майку горного короля мог отобрать у Ааво Пиккууса
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Lionel Andres Messi 10
Ответ corazón blanco
Безусловно. Всегда уважаю человека, который держит слово. Роналдо тоже в прошлом году сдержал слово, после выхода Вальядолида в Примеру, пообещал проехать 500 км и сделал это, сильно.
Это он спорил на 450 км, а потом поменял условия и проехал 200, и не за один присест, а за 4 дня, и не на простом велосипеде, а электро-.
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corazón blanco
Ответ Lionel Andres Messi 10
Это он спорил на 450 км, а потом поменял условия и проехал 200, и не за один присест, а за 4 дня, и не на простом велосипеде, а электро-.
Про электровелосипед слышал, про то, что он проехал не весь маршрут - нет. Тем не менее это не отменяет того, что он большой молодец, с его телосложением и это сделать непросто.
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