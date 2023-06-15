Каннаваро проехал 254 км на велосипеде от Рима до Неаполя – он проиграл спор на чемпионство «Наполи»

Фабио Каннаваро проехал 254 километра на велосипеде, проиграв спор о титуле «Наполи».

Бывший защитник сборной Италии проделал путь от Рима до Неаполя вдоль побережья. Маршрут повторял один из этапов многодневной велогонки «Джиро Д’Италия». Всего Каннаваро провел в пути около 7 часов. Вместе с ним по маршруту проехали профессиональные велогонщики – в частности, Валерио Аньоли, Иван Бассо и Винченцо Нибали.

По словам велогонщика Валерио Аньоли, Каннаваро выполнял обещание бывшему игроку « » , которое обязался выполнить, если «Наполи» выиграет скудетто.

«У Фабио был спор с Чиро Феррарой, и он пообещал совершить эту поездку, если «Наполи» выиграет скудетто. Отличная компания, чтобы вместе крутить педали и веселиться.

Нам, любителям велоспорта, приятно видеть, что Фабио совершает такие подвиги.

Каннаваро катается на велосипеде, и ему нравится это. Таких поездок он не совершает, но проезжает по 150-170 километров. Он всегда говорит мне: «Мне нравится страдать на велосипеде, я понял, насколько хорош велоспорт», – рассказал Аньоли.