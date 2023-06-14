Вратарь «Сочи» Адамов: «Мама говорила: «Надо на стоматолога учиться, они зарабатывают хорошо! Ошибки в футболе – ничто по сравнению с тем, с чем сталкиваются врачи»

Теги премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Денис Адамов Сочи деньги Здоровье Футбол

Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал, что в его семье все – медработники.

«Меня к медицине подталкивали, потому что вся семья – медработники. Мама – медсестра, бабушка – лаборант, папа – акушер-гинеколог, роды принимает.

Помню, мама мне в детстве говорила: «Надо на стоматолога учиться, они хорошо зарабатывают!»

Честно, не представляю себя в медицине. Это очень тяжелая профессия: как справляться, если что-то не получается, если что-то плохое видишь?

Наши футбольные ошибки – это вообще ничто по сравнению с тем, с чем сталкиваются врачи или другие люди из таких профессий», – рассказал воспитанник «Краснодара» Sports.ru

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16 комментариев

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Aleksey Yashin
"Помню, мама мне в детстве говорила: «Надо на стоматолога учиться, они хорошо зарабатывают!»"

Смотря сейчас на цены на стоматологические услуги, мама понимала о чём говорит)
+20
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+19
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Tun
он прав, тоже не представляю, как лечить людей, можно же ошибиться и сделать хуже... но в последние годы начал ходить по врачам, и осознал, что это их вообще не парит, каждый назначает свое, у всех разная точка зрения, ухудшающееся состояние больного их вообще не парит(
+16
-3
+13
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ten Hag
Оклад лучших врачей все равно не сравнить с окладом паспортистов :)
+3
0
+3
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Teodrakis
Все, кто обсирает Смолова за тот пенальти, подумайте, что он мог бы быть вашим стоматологом
+2
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+2
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Дэннис Молинарев
Обычно за ошибки стоматологов как раз пациенты и платят при следующих визитах :)
+1
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Direct free kick
Ответ Tun
он прав, тоже не представляю, как лечить людей, можно же ошибиться и сделать хуже... но в последние годы начал ходить по врачам, и осознал, что это их вообще не парит, каждый назначает свое, у всех разная точка зрения, ухудшающееся состояние больного их вообще не парит(
Захожу как-то в библиотеку а там гардеробщик тип знакомый по школе, который после отучился на дантиста. Не юмор, 5 лет назад такое было
+2
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Tun
Ответ arspurs9
Смотря какие врачи
понятно, что есть невероятно талантливые и ответственные, но я про основную массу, процентов 70 наверное, причем что в гос клиниках, что в частных
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blackwerwolf
Кстати, да. У меня маме один "мастер" три раза переделывал, потом деньги вернул с трудом. Сейчас не можем клинику найти после такого "специалиста".
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Teodrakis
Все, кто обсирает Дзюбу за те видео, подумайте, что он мог бы быть вашим стоматологом
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Спартак Уокер
Ошибка врача может убить человека так что да
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T622222
Есть стратегия карьеры и футболисты это спринтеры, а стоматологии это - марафон на всю жизнь! И польза конечно несравнима. И учиться 10 лет!
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Andrey Yaroslavtsev
На проктолога надо было учиться, и деньги есть и руки в тепле.
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Максим Черкашин
Ответ Tun
он прав, тоже не представляю, как лечить людей, можно же ошибиться и сделать хуже... но в последние годы начал ходить по врачам, и осознал, что это их вообще не парит, каждый назначает свое, у всех разная точка зрения, ухудшающееся состояние больного их вообще не парит(
Тут знакомому, стало плохо за рулём. Отвезли в больницу, поставили диагноз связанный с психикой. Повезли в Тверь на обследование поставили диагноз инсульт. И врач тверской, увидев справки которые выписали в моём городе говорит. У вас в городе врачи вообще есть?🤨
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Tun
Ответ Максим Черкашин
Тут знакомому, стало плохо за рулём. Отвезли в больницу, поставили диагноз связанный с психикой. Повезли в Тверь на обследование поставили диагноз инсульт. И врач тверской, увидев справки которые выписали в моём городе говорит. У вас в городе врачи вообще есть?🤨
во, отмазка про стресс/психику у них лидирует вместе с назначением поплавать)
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