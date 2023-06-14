Вратарь «Сочи» Адамов: «Мама говорила: «Надо на стоматолога учиться, они зарабатывают хорошо! Ошибки в футболе – ничто по сравнению с тем, с чем сталкиваются врачи»

Вратарь «Сочи» Денис Адамов рассказал, что в его семье все – медработники.

«Меня к медицине подталкивали, потому что вся семья – медработники. Мама – медсестра, бабушка – лаборант, папа – акушер-гинеколог, роды принимает.

Помню, мама мне в детстве говорила: «Надо на стоматолога учиться, они хорошо зарабатывают!»

Честно, не представляю себя в медицине. Это очень тяжелая профессия: как справляться, если что-то не получается, если что-то плохое видишь?

Наши футбольные ошибки – это вообще ничто по сравнению с тем, с чем сталкиваются врачи или другие люди из таких профессий», – рассказал воспитанник « » .

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