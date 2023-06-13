Где смотреть новый сезон РПЛ 2023/2024 — как и где смотреть прямые трансляции Чемпионата России по футболу 2023/2024

Теги премьер-лига Россия Футбол

Футбольный сезон в Российской Премьер-лиге 2023–2024 годов традиционно в полной мере будет освещать ведущий российский спортивный холдинг «Матч ТВ». Все матчи турнира ранимая с первого тура 23 июля 2023 года будут показаны в прямом эфире. По аналогии с ведущими европейскими футбольными лигами в каждом туре будет определяться центральная игра, ей будет уделено повышенное внимание журналистов и аналитиков.

 

Болельщиков ждут многочисленные интервью и тематические программы, превью к центральным футбольным поединком и послематчевые обсуждения. В студии «Матч ТВ» будут работать ведущие журналисты и комментаторы. Наверняка телезрителей в новом сезоне будут ждать нововведения и приятные сюрпризы.

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